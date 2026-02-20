Oglasio se vlasnik tvrtke koja stoji iza zabranjenog praha: 'Nema govora o trajnoj zabrani'

hit među mladima

Marko Šepac, osnivač i direktor brenda Sniffit oglasio se o povlačenju energetskog praha iz prodaje. Za RTL Danas naglašava da dok traje upravni postupak nema govora o trajnoj zabrani

'Riječ je o aromatičnom proizvodu stavljenom na tržište sukladno važećim pravilima. Prema nalazu u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti zabranjeni sastojci. Razumijemo zabrinutost oko načina korištenja i zato se obraćamo nadležnim tijelima kako bi se sve dodatno razjasnilo', rekao je za RTL Marko Šepac, osnivač i direktor brenda Sniffit.

Podsjetimo, mladi u Hrvatskoj sve više šmrču Sniffit, dostupan i na kioscima. Riječ je o prahu koji je po sastavu sličan energetskom piću, a reklamira se kao njegova alternativa. Sličan proizvod u Francuskoj je zabranjen, a prema svemu sudeći, zabranit će ga i Hrvatska.

Do završetka postupka proizvod je privremeno povučen iz prodaje i čekamo konačnu odluku temeljenu na činjenicama, ističe vlasnik brenda Sniffit, Marko Šepac.

'Proizvod je bio kratko u prodaji, nismo zaprimili prijave nuspojava od korisnika. Slični proizvodi postoje i na drugim europskim tržištima već duže vrijeme zbog čega očekujemo stručno razrješenje kroz postupak', zaključuje Šepac.

O svemu se oglasio i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. 'Radi se o prahu koji sadrži velike količine kofeina, primjenjuje se na način koji je neprimjeren. U Zakonu o drogama u članku 4. stoji da sve ono što podsjeća i sugerira na konzumaciju droga treba biti zabranjeno', objasnio je.

Musić Milanović: Može dovesti do problema sa sinusima

O proizvodu koji je povučen iz prodaje u Hrvatskoj, izjasnila se i voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a, Sanja Musić Milanović.  'Ja ću samo reći da taj pripravak može dovesti do ozbiljnih, ozbiljnih problema u uništavanju sluznice koje onda posljedično vodi u probleme sa sinusima i tako dalje', rekla je Musić Milanović.

