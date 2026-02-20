Načelnik Plitvičkih jezera najavio prosvjed: Nećemo biti dom migrantima!

'Nedjelja, 12h ispred zgrade Općine, pokažimo da smo svi zajedno protiv sulude ideje izgradnje migrantskog centra u Željavi. Sada smo mi na redu da pokažemo našu snagu! Snagu stanovnika ove prekrasne turističke Općine, a ne migrantskog hot spota!!!”, napisao je Matejčić na Facebooku. Prosvjed bi se trebao održati ovu nedjelju 22.2. na trgu ispred općine Korenica.

U ranijoj objavi Matejčić je istaknuo kako su Plitvička jezera prepoznatljiv turistički brend Hrvatske, a ne mjesto za migrantski centar. Naglasio je kako su lokalni stanovnici desetljećima ulagali u razvoj turizma te ne žele da se taj napor dovede u pitanje.

Prema njegovim navodima, planirani migrantski centar donio bi tek oko 15 novih radnih mjesta, dok bi razvoj Željave kao turističke atrakcije mogao otvoriti stotine radnih mjesta i generirati višestruko veće prihode za lokalnu zajednicu.