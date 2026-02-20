Načelnik Plitvičkih jezera najavio prosvjed: Nećemo biti dom migrantima!

Načelnik Općine Plitvička Jezera, Hrvoje Matejčić, putem društvenih mreža najavio je prosvjed protiv izgradnje migrantskog centra na području Željave.
'Nedjelja, 12h ispred zgrade Općine, pokažimo da smo svi zajedno protiv sulude ideje izgradnje migrantskog centra u Željavi. Sada smo mi na redu da pokažemo našu snagu! Snagu stanovnika ove prekrasne turističke Općine, a ne migrantskog hot spota!!!”, napisao je Matejčić na Facebooku. Prosvjed bi se trebao održati ovu nedjelju 22.2. na trgu ispred općine Korenica.
U ranijoj objavi Matejčić je istaknuo kako su Plitvička jezera prepoznatljiv turistički brend Hrvatske, a ne mjesto za migrantski centar. Naglasio je kako su lokalni stanovnici desetljećima ulagali u razvoj turizma te ne žele da se taj napor dovede u pitanje.
Prema njegovim navodima, planirani migrantski centar donio bi tek oko 15 novih radnih mjesta, dok bi razvoj Željave kao turističke atrakcije mogao otvoriti stotine radnih mjesta i generirati višestruko veće prihode za lokalnu zajednicu.
'Mi nismo nezahvalni i bešćutni, mi u Općini Plitvička Jezera znamo što nam treba da idemo naprijed! Nemojte nas sputavati u razvoju i davati nam nešto što nam ne treba. Znamo kuda idemo i zato molimo godinama da nam prepustite Željavu na upravljanje kako bi se Općina Plitvička Jezera dalje razvijala, a ne kretala unazad', poručio je Matejčić.