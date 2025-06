Na Visu pušu drugačiji vjetrovi: Javio nam se čovjek koji je nakon 20 godina skinuo SDP s vlasti u Komiži

Dobrobit grada i podrška stanovnika

Tonka Ivčević je, dodaje, bila na čelu Komiže 20 godina i ona je u kampanji nudila neki siguran smjer, a očito su ljudi htjeli promjene. Kako mnogi u Komiži ne koriste toliko Facebook i društvene mreže, Vitaljić kaže da su odlučili na nekoliko mjesta u gradu postaviti svoj program i svako malo dodavali su nove stvari, pa su ljudi mogli 'čitati kao novine' što sve predlažu.

'Ali tako mi radimo, otvoreni smo i iskreni. Iza nas nema nekog stranačkog zaleđa, mi smo nezavisni, imamo nekakav veći potencijal za udruživanje. Mislim da na lokalnoj razini nije ni bitno jesi li lijevi ili desni, bitno je da hoćeš raditi za dobrobit grada. Tako ćemo i mi raditi', poručuje Vitaljić.

On sam godinama je živio i radio u Zagrebu i na otok se vratio prije osam godina. 'Nisam se ni mislio kandidirati za gradonačelnika, bio sam svjestan što ti to donosi u život i da je to stvarno ozbiljan posao koji će donijeti puno teških trenutaka. Ali kad sam dobro promislio, odlučio sam i to je bilo to. Radili smo dobru kampanju. Bili smo pristojni. Nismo išli na kampanju na osobnoj razini. I u četiri godine u vijeću išli smo protiv odluka, ali ne samo da bismo bili protiv, nego smo uvijek davali i rješenje. Išli smo konstruktivno. Pozicija gradonačelnika je, po meni, jedina koja ti omogućava da ostvariš te promjene o kojima smo pisali. Zato sam se i kandidirao. Mali smo grad i nema puno ljudi koji se otvoreno žele baviti politikom, ali sam shvatio u razgovoru s građanima da ako dobijemo, pomoći će nam. To me dodatno motiviralo jer sam shvatio da nećemo u tome biti samo mi', kaže nam Vitaljić.