Trump: 'Mislim da je rat prilično gotov'

Američki predsjednik podijelio je svoja razmišljanja o ratu za koji je prvotno smatrao da će trajati oko mjesec dana
Donald Trump rekao je za CBS News da vjeruje da je američko-izraelski rat s Iranom 'vrlo daleko ispred roka'.
'Mislim da je rat prilično gotov', rekao je. 'Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Njihovi projektili su raspršeni. Njihovi dronovi se uništavaju posvuda, uključujući i proizvodnju dronova. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu', rekao je Trump.
Što se tiče cijena nafte, kazao je kako 'ima plan za sve'.
Kasno u nedjelju, Iran je objavio da će ajatolah Modžtaba Hamenei zamijeniti svog oca na mjestu vrhovnog vođe Irana. 'Nemam nikakvu poruku za njega. Apsolutno nikakvu', rekao je, dodajući da ima na umu nekoga drugog za čelnika zemlje.
Hormuški tjesnac
Trump kaže kako SAD 'može puno učiniti' u vezi s Hormuškim tjesnacem, jer je promet gotovo potpuno zaustavljen, dodavši kako 'razmišlja o njegovom preuzimanju'. Također prijeti Iranu zbog ometanja plovnog puta. 'Pucali su u sve u što su mogli pucati i bolje im je da ne pokušavaju ništa ili će to biti kraj te zemlje', rekao je. 'Ako učine nešto loše, to će biti kraj Irana i više nikada nećete čuti to ime'.
I dok Trump govori da je rat, za koji je prognozirao da će trajati mjesec dana, praktički gotov, iz ministarstva obrane tvrde kako je borba - tek počela.