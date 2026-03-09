Trump: 'Mislim da je rat prilično gotov'

Donald Trump rekao je za CBS News da vjeruje da je američko-izraelski rat s Iranom 'vrlo daleko ispred roka'.

'Mislim da je rat prilično gotov', rekao je. 'Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Njihovi projektili su raspršeni. Njihovi dronovi se uništavaju posvuda, uključujući i proizvodnju dronova. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu', rekao je Trump.