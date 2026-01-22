Na marginama foruma u Davosu: Najskuplja rezervacija premašila 100.000 eura

A sav posao oko WEF-a cvjeta. Kako piše 20 Minuten, švicarska platforma Titt4tat, koja posreduje između seksualnih radnica i klijenata, ove godine je tijekom održavanja WEF-a zabilježila porast rezervacija od čak 4000 posto.

Studentice, učiteljice...

U prosjeku se u Davosu bilježe dvije rezervacije dnevno, no 19. siječnja zaprimljeno je čak 79 upita, a u posljednjih 365 dana broj korisnica i korisnika, prema navodima platforme, porastao je i za više od 4000 posto.

Za razliku od klasičnih eskort usluga, seksualne radnice na Titt4tatu nisu profesionalke. Kako navode, najčešće je riječ o studenticama, učiteljicama ili međunarodnim putnicama koje na taj način dodatno zarađuju.