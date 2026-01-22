Na marginama foruma u Davosu: Najskuplja rezervacija premašila 100.000 eura

Više od 100.000 eura za četiri dana s pet žena – to je najskuplja rezervacija napravljena tijekom Svjetskog gospodarskog foruma (WEF-a) u Davosu. Kada se jednom godišnje u tom švicarskom gradu na WEF-u okupe najmoćniji ljudi iz svijeta gospodarstva i politike, ne rastu samo cijene hotela. I na tržištu u kojem glavnu riječ vode noćne dame tada postaje iznimno živahno
A sav posao oko WEF-a cvjeta. Kako piše 20 Minuten, švicarska platforma Titt4tat, koja posreduje između seksualnih radnica i klijenata, ove godine je tijekom održavanja WEF-a zabilježila porast rezervacija od čak 4000 posto.
Studentice, učiteljice...
U prosjeku se u Davosu bilježe dvije rezervacije dnevno, no 19. siječnja zaprimljeno je čak 79 upita, a u posljednjih 365 dana broj korisnica i korisnika, prema navodima platforme, porastao je i za više od 4000 posto.
Za razliku od klasičnih eskort usluga, seksualne radnice na Titt4tatu nisu profesionalke. Kako navode, najčešće je riječ o studenticama, učiteljicama ili međunarodnim putnicama koje na taj način dodatno zarađuju.
Ove godine, prema podacima platforme, osobito mnogo korisnica iz SAD-a, Rusije i Ukrajine putuje upravo zbog WEF-a u Davos.
Operateri Titt4tata otkrivaju i što traže VIP-ovi, direktori kompanija i političari.
Potražnja za tamnoputim ženama ove godine je posebno snažno porasla, pokazale su njihove interne analize. Iako u aplikaciji ne postoji mogućnost odabira prema boji kože, ponašanje korisnika govori samo za sebe. Osim toga, najskuplja rezervacija napravljena na toj platformi iznosila je 96.000 švicarskih franaka (gotovo 104.000 eura) za četiri dana s pet žena.
U tu cijenu, međutim, nisu uključeni hoteli, pokloni ni vozač. Jedna od korisnica na Titt4tatu ispričala je da je nakon vikenda provedenog s direktorom koncerna odmah dobila ponudu za vrhunski posao. Druge govore o letovima privatnim zrakoplovima u Dubai, šoping izletima u Pariz ili intimnim večerima u luksuznim planinskim kolibama.