Plenković uoči izvanrednog samita otkrio hoće li prihvatiti Trumpov poziv u Odbor za mir

“Mislim da je stvar u potpunosti drukčija danas nego što je izgledala u trenutku kada je predsjednik Europskog vijeća sazvao izvanredni samit prije svega zbog situacije s Grenlandom”, rekao je Plenković po dolasku na samit.

Čelnici država članica okupili su se u četvrtak navečer u Bruxellesu na izvanrednom samitu koji je sazvan protekli vikend, nakon američkih prijetnji da će zauzeti Grenland i uvesti carine europskim zemljama koje se tome protive, a koje je u međuvremenu predsjednik Donald Trump povukao.

“Mislim da je predsjednik Trump dosta reterirao tijekom jučerašnjeg dana u Davosu. On je napravio ne jedan, nego dva koraka unatrag, rekao je da neće biti nikakvih carina i da neće koristiti silu te da je spreman na aranžman u kojem će on i drugi partneri biti zadovoljni”, rekao je Plenković.

O Trumpovom odboru za mir

Na pitanje hoće li Hrvatska pristupiti Odboru za mir, koji osniva Trump, Plenković je rekao da je zahvalan na američkom pozivu da sudjeluje u njemu, ali da u hrvatskom pravnom poretku nije moguće nešto što je “prekjučer stiglo da ga se sutra potpiše”.

“Kao što nismo mogli mi tako i većina drugih članica EU-a nije mogla i danas ćemo vidjeti kakvi su stavovi naših kolega”, rekao je Plenković.