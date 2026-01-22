OKUPLJANJE U BRUXELLESU

Plenković uoči izvanrednog samita otkrio hoće li prihvatiti Trumpov poziv u Odbor za mir

M.Č./Hina

22.01.2026 u 20:41

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump dosta je reterirao na Svjetskom ekonomskom forumu i danas je situacija potpuno drugačija nego u trenutku kada je sazvan izvanredni samit EU-a, izjavio je u četvrtak hrvatski premijer Andrej Plenković

“Mislim da je stvar u potpunosti drukčija danas nego što je izgledala u trenutku kada je predsjednik Europskog vijeća sazvao izvanredni samit prije svega zbog situacije s Grenlandom”, rekao je Plenković po dolasku na samit.

Andrej Plenković u Bruxellesu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Consilium/EU

Čelnici država članica okupili su se u četvrtak navečer u Bruxellesu na izvanrednom samitu koji je sazvan protekli vikend, nakon američkih prijetnji da će zauzeti Grenland i uvesti carine europskim zemljama koje se tome protive, a koje je u međuvremenu predsjednik Donald Trump povukao.

“Mislim da je predsjednik Trump dosta reterirao tijekom jučerašnjeg dana u Davosu. On je napravio ne jedan, nego dva koraka unatrag, rekao je da neće biti nikakvih carina i da neće koristiti silu te da je spreman na aranžman u kojem će on i drugi partneri biti zadovoljni”, rekao je Plenković.

O Trumpovom odboru za mir

Na pitanje hoće li Hrvatska pristupiti Odboru za mir, koji osniva Trump, Plenković je rekao da je zahvalan na američkom pozivu da sudjeluje u njemu, ali da u hrvatskom pravnom poretku nije moguće nešto što je “prekjučer stiglo da ga se sutra potpiše”.

“Kao što nismo mogli mi tako i većina drugih članica EU-a nije mogla i danas ćemo vidjeti kakvi su stavovi naših kolega”, rekao je Plenković.

Zbog ključne energetske infrastrukture poput LNG terminala na Krku ili Janafa, a bez promišljanja o sigurnosnim aspektima, Hrvatska bi mogla postati legitimna meta budućih hibridnih napada. Izvor: tportal.hr / Autor: Video: Neven Bučević/tportal.hr

O Mercusoru

Čelnici EU-a na samitu će razgovorati o mogućnosti privremene primjene trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur, nakon što je jučer Europski parlament odgodio njegovu ratifikaciju. “Ja mislim da je taj scenarij izgledan i da će doći do privremene primjene”, kaže Plenković. Optužio je oporbene čelnike da u vezi sporazuma s Mercosurom rade dramu za koju nema nikakve potrebe.

“Ukupna hrvatska trgovinska razmjena sa zemljama Latinske Amerike je vrlo mala, a udio poljoprivrede još manji i tu nema nikakva razloga za bojazni da bi taj sporazum ugrozio hrvatske poljoprivrednike, s obzirom da on sadrži brojne zaštitne klauzule i mehanizme”, rekao je.

'Most je skupina nebitnih aktera'

Odbacio je optužbe iz stranke Most, čiji su zastupnici na početku saborske sjednice pustili dio snimke na kojoj Plenković na engleskom jeziku u Davosu govori kako smo "mi mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina", prozvavši ga zbog kršenja Deklaracije o Domovinskom ratu.

“Jedna skupina potpuno nebitnih, nerelevantnih aktera nastoji jednu riječ ili krivi prijevod ili izvlačenje iz konteksta stavit u formu pet sekundi nekakvih društveno mrežnih nastupa ne bi li generirali mržnju. Dakle, cijela ta ekipa ima samo jedan jedini cilj da generira mržnju i to protiv mene osobno”, rekao je Plenković.

“Ja ću svoj posao raditi dalje, znam iza čega stojim, znam što radimo, a ta ekipa potpuno je neimpresivna po bilo kojoj temi, a kamoli po ovim međunarodnim. To su ljudi koji nisu otišli dalje od svog dvorišta”, zaključio je premijer.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OKUPLJANJE U BRUXELLESU

OKUPLJANJE U BRUXELLESU

Plenković uoči izvanrednog samita otkrio hoće li prihvatiti Trumpov poziv u Odbor za mir
žestoki prosvjedi

žestoki prosvjedi

Agenti ICE priveli petogodišnjeg dječaka, u Minneapolis stiže i JD Vance
šok na mrežama

šok na mrežama

Skandalozna objava iz policije Novog Sada: 'Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta'

najpopularnije

Još vijesti