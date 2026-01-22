Trump se na putu iz Davosa ponovno oglasio o Grenlandu: Odlično za Ameriku!

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se po povratku iz Davosa porukom na vlastitoj društvenoj mreži Truth Social

Trump tvrdi da se “grenlandska struktura razrađuje” te da će biti “nevjerojatna za Sjedinjene Države”, uz najavu inicijative koju je nazvao “Board of Peace”, za koju kaže da je “nešto što svijet još nije vidio”. Njegova objava dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih napetosti oko budućnosti Grenlanda, nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, za koji Trump tvrdi da je rezultirao “okvirnim sporazumom” o arktičkom otoku.

Istodobno, grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen poručuje da nije upoznat s detaljima tog sporazuma te jasno ističe da nitko osim Grenlanda i Danske nema ovlasti pregovarati o statusu tog autonomnog teritorija. “Nitko osim Grenlanda i Danske nije ovlašten zaključivati sporazume o otoku i Kraljevini Danskoj”, rekao je Nielsen na tiskovnoj konferenciji u glavnom gradu Nuuku. “Suverenitet i teritorijalni integritet Grenlanda su naša crvena linija.” Trump: Dobili smo sve što smo htjeli Trump je novinarima u Davosu izjavio da su Sjedinjene Američke Države u razgovorima dobile “sve što su htjele” i to, kako je rekao, “zauvijek”. Međutim, zasad je poznato vrlo malo konkretnih informacija o sadržaju navodnog dogovora.

“Ne znam što točno sadrži sporazum o mojoj zemlji”, požalio se Nielsen, naglašavajući da grenlandske vlasti nisu bile uključene u te razgovore. Prema izvoru upućenom u razgovore Trumpa i Ruttea, Sjedinjene Države i Danska planiraju ponovno otvoriti pregovore o obrambenom sporazumu iz 1951. godine koji regulira američku vojnu prisutnost na Grenlandu. Izvor je za AFP naglasio da nije bilo govora o stavljanju američkih vojnih baza pod izravni suverenitet Washingtona. Grenland želi poštovanje prava na samoodređenje Grenlandski premijer naglasio je kako otok želi “miroljubiv dijalog” o svojoj budućnosti, ali uz puno poštovanje “prava na samoodređenje”. U tom kontekstu podsjetio je i na prošlotjedni sastanak danskih i grenlandskih ministara vanjskih poslova s američkim dužnosnicima u Bijeloj kući, gdje je dogovoreno osnivanje radne skupine za daljnje razgovore. Trump je u Davosu prvi put izričito isključio mogućnost uporabe sile za preuzimanje Grenlanda, ali je istodobno zatražio “hitne pregovore”. “Drago mi je da je rekao to što je rekao jučer. Do jučer nismo mogli ništa isključiti”, komentirao je Nielsen.