Paradoks rata na Bliskom istoku: Norveška ga osuđuje, ali od njega profitira

Cijene nafte i plina naglo su porasle, kao i vrijednost dionica mnogih norveških kompanija, nakon što su Izrael i SAD napale na Iran. Norveška se tako ponovno našla u situaciji da kao proizvođač nafte i plina profitira od vojne akcije kakvu inače osuđuje, dok premijer Jonas Gahr Støre istodobno poziva na prekid napada
Rast cijena energenata povezan je sa strahom da bi sukob mogao poremetiti opskrbu naftom i plinom iz regije Perzijskog zaljeva, posebno kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi oko petine svjetske trgovine naftom.
Kritika američke politike
Norveški premijer Jonas Gahr Støre i ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide su kritizirali početne napade na Iran, ali i iransku odmazdu koja nije bila usmjerena samo na Izrael nego i na nekoliko drugih zemalja na Bliskom istoku, javlje NE.no
Kritika izraelske agresije, kao i one američke, zemlje koja se dugo smatrala najvažnijim norveškim saveznikom, izazvala je oštre reakcije izraelskog veleposlanstva u Oslu. Izrael trenutačno nema veleposlanika u Norveškoj, ali je otpravnik poslova Eytan Halon ocijenio da su norveške kritike ‘razočaravajuće’ i da nisu utemeljene u stvarnosti. Zapitao se ‘na kojoj strani povijesti’ Norveška želi stajati te ustvrdio da se norveški stav razlikuje od stavova drugih europskih država.
Støre u međuvremenu ne misli da će se Norveška izravno uključiti u rat. ‘Nemamo baze u toj regiji’, rekao je. ‘Imamo neke obrambene snage koje su pridonosile stabilizaciji Iraka, ali ovo nije rat u kojem bi Norveška trebala sudjelovati.’
Ipak, Norveška već osjeća posljedice sukoba, ne samo zbog svoje velike industrije nafte i plina. Tvrtke poput Norsk Hydroa, koje pogone za proizvodnju aluminija u Bahreinu, Kataru i Emiratima, kao i norveška brodarska industrija, riskiraju da se nađu u središtu sukoba. Nekoliko naftnih tankera u norveškom vlasništvu ili pod norveškim upravljanjem ostalo je u Perzijskom zaljevu nakon što je Iran zatvorio Hormuški tjesnac, dok su drugi bili izloženi projektilima u Omanskom zaljevu. Većini je naređeno da ostanu na sidrištu, jer se to smatra najsigurnijim za posadu i teret.
Akutna kriza
U međuvremenu su se u Norveškoj izvoznici lososa i druge svježe ribe suočili s ‘akutnom krizom’ u pokušaju da pokvarljive proizvode dopreme na tržišta u Aziji. Zračni prostor iznad Rusije zatvoren je otkako je Rusija prije četiri godine napala Ukrajinu, zbog čega većina letova mora ići preko Bliskog istoka. Budući da su sada i tamošnje zračne luke uglavnom zatvorene, transportni kanali ozbiljno su poremećeni.
Dok su cijene dionica norveških tvrtki povezanih s naftom, plinom i pomorstvom rasle zbog viših cijena energenata i prijevoznih tarifa, dionice zrakoplovnih kompanija pale su. Norvežani se također pripremaju na rast cijena goriva, hrane i zračnih putovanja.
Urušavanje svjetskog poretka
Najvažniji je ipak osjećaj da se svjetski poredak kakav su poznavali postupno urušava, dok Donald Trump u Washingtonu i na globalnoj sceni agresivno nameće svoju politiku. Kako je Eide rekao u obraćanju norveškom parlamentu ovoga tjedna, Povelja Ujedinjenih naroda bila je temelj međunarodnog prava, NATO je trebao štititi Sjevernu Ameriku i Europu, Vijeće Europe nadziralo je provedbu ljudskih prava, Europa je gradila gospodarsku integraciju, a slobodna trgovina poticala je širok gospodarski razvoj.
Sada Trump prijeti svemu tome. U najmanju ruku, dodao je, ‘svjedočimo snažnoj promjeni smjera američke politike. Vidimo nepredvidljivije SAD-e.’ Tijekom protekle godine, rekao je, ‘vidjeli smo više primjera kako i SAD dovodi u pitanje zabranu zlouporabe moći prema načelima vladavine prava, ali i suverenitet drugih država’.