Važnim korakom naprijed naglašen je i prijedlog hrvatskog 'anti-SLAPP' zakona, odnosno prijedlog Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, koji je u saborskoj proceduri donošenja.

Istaknula je važnost kontinuiranog jačanja provedbe protokola za zaštitu sigurnosti novinara prilikom izvještavanja s javnih skupova te prilikom saznanja o počinjenom kaznenom djelu na štetu novinara, što zajednički provode MUP i novinarske strukovne udruge, Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske.

Predstavila je inicijative i aktivnosti koje su u sklopu kampanje, ali i Nacionalnog i akcijskog plana za razvoj kulture i medija, provode u Hrvatskoj.

Kao prijetnju sigurnosti novinara istaknula je i nepoštenu praksu koja se zbiva na velikim digitalnim platformama. 'Naime, svjedoci smo učestale pojave lažnih naslovnica novina s posve lažnim vijestima, fotografijama generiranima umjetnom inteligencijom, s uznemirujućim lažnim sadržajem koji se objavljuje na društvenim mrežama kao plaćeni oglas i nerijetko ima i više od 400 tisuća pregleda', kazala je i dodala kako se to događa konstantno.

Kao jedan od posljednjih primjera navela je lažno konstruiranu naslovnicu jednog hrvatskog dnevnog lista na društvenim mrežama s posve izmišljenim i uznemirujućim AI generiranim fotografijama i tekstom o poznatoj novinarki.

'Znamo da je u cijeloj Europskoj uniji na snazi Uredba o digitalnim uslugama, poznatija kao DSA, koja jasno poručuje - što je nezakonito u stvarnom svijetu, nezakonito je i na internetu', kazala je Vaniček-Fila. Dodala je kako nije lako ukloniti takav sadržaj, a i kad se ukloni pritužbama digitalnoj platformi, sadržaj postane nevidljiv te se postavlja pitanje tko će za njega odgovarati.

Konferencija u Kišnjevu okupila je predstavnike javnih vlasti, međunarodne medijske i pravne stručnjake, novinare i branitelje ljudskih prava, koji su raspravljali o tome kako spriječiti prijetnje, pritiske i napade na novinare i slobodu medija, kao i o poboljšanju sigurnosti novinara i zaštiti kvalitetnog novinarstva.

Na skupu se govorilo o tome kako sigurnost novinara i kvalitetno novinarstvo pojačavaju stupove demokratske otpornosti, kao i o ulozi etičkog novinarstva u smanjenju ranjivosti na polarizaciju, manipulaciju i nasilje. Tijekom konferencije, održane 23. i 24. travnja, predstavljen je i novi dio kampanje Novinari su važni, uključivanje mladih.

Cilj je angažirati mlade ljude kao informirane građane u preventivnim naporima. Prvi korak bit će pokretanje projekta Mladi u suočavanju s diskriminacijom - zašto su novinari važni, koji će se provoditi u suradnji s Odjelom za mlade Vijeća Europe u nadolazećem monegaškom predsjedanju Odborom ministara Vijeća Europe.

Inicijativa ima za cilj osnažiti mlade ljude da razumiju i adresiraju poveznice između dezinformacija, sigurnosti novinara, slobode izražavanja i demokratske otpornosti, a uključivat će i poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata za mlade.