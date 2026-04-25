FINANCIRA IH MAĐARSKA

Magyar: 'Mađarski mediji u Vojvodini prenose propagandu Orbanova Fidesza'

L. Š. / Hina

25.04.2026 u 16:28

Peter Magyar
Izvor: EPA / Autor: Robert Hegedus
Pobjednik izbora u Mađarskoj Peter Magyar izjavio je u subotu na sastanku s čelnikom Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balintom Pasztorom da Mađari iz Vojvodine mogu računati na podršku matice, ali i najavio provjeru financijske potpore koje su dobijali iz Budimpešte u prethodnom desetljeću

Peter Magyar i njegova stranka Tisza uvjerljivo su pobijedili na parlamentarnim izborima 12. travnja, okončavši tako 16-godišnju vlast premijera Viktora Orbana, vođe nacionalističkog Fidesza. Susret Magyara i Pasztora, kolaicijskog partnera srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke, prvi je nakon Magyarove pobjede na izborima.

Magyar je Pasztora primio u svom uredu u Budimpešti, a obojica su na društvenim mrežama ocijenili da je razgovor bio 'iskren', prenijeli su mediji u Srbiji. Magyar je naglasio da će u procesu jačanja mađarsko-srpskih odnosa najvažniji aspekt biti položaj Mađara u Srbiji.

'Pod vladom Tisze, stečena prava bit će sačuvana, a u daljem jačanju mađarsko-srpskih odnosa, glavna briga bit će uvijek dalje olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji i olakšavanje njihove dobrobiti u domovini', naveo je Magyar na X-u.

No, budući mađarski premijer poručio je i da će Tisza ispitati korištenje sredstava iz Mađarske za prethodnih 10 godina, te istražiti malverzacije u vezi s glasanjem poštom. Istaknuo je i da očekuje promjene u pogledu transparentnosti i učinkovitosti sredstava koja se dobijaju iz Mađarske.

Rekao je, također, i da neće prihvatiti da mađarski mediji u Vojvodini, koji se financiraju iz Mađarske, prenose propagandu Orbanove stranke Fidesz. Dodao je i da nije dobio zadovoljavajuće odgovore kako je moguće da je Tisza samo dva puta spomenuta za dvije godine na vojvođanskoj televiziji Panon.

Lider Tisze najavio i da će tijekom ljeta posjetiti vojvođanske Mađare.

Pasztor je naveo da SVM teži pravičnoj i partnerskoj suradnji s vladom u Budimpešti u interesu mađarske zajednice u Vojvodini i da nastavlja da predstavlja zajednicu kao neovisna politička snaga i radi na zadacima u cilju održanja povjesnog pomirenja Srbije i Mađarske.

