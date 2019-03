Što ako Pupovac zbilja ode u oporbu? Ispitali smo tko Plenkoviću drži većinu i može li biti spokojan

Vladajuća većina bila je suočena s brojnim izazovima u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora. Iako tanka, pokazala se iznimno čvrstom i otpornom. HDZ Andreja Plenkovića uvijek pronađe ruku viška, potrebnu da nadjača oporbu, pa se u vladajućoj stranci nisu previše uzbudili na najave Milorada Pupovca da bi njegov SDSS mogao napustiti vladajuću koaliciju

U situaciji kada odluke u Saboru prolaze s 80 ili 81 glasom izlazak iz koalicije ne bi doveo do destabilizacije, izjavio je Branko Hrg novinarima u srijedu. Pojasnio je da pod 80 zastupnika koji podržavaju Vladu misli na sve one koji glasuju za prijedloge Vlade i koji praktički čine većinu. Minimalna većina iznosi 76 ruku koje podržavaju vlast.

Dakle, gubitkom tri SDSS-ova zastupnika vladajuća većina pala bi na 79 ruku, što bi i dalje bilo dovoljno da komotno donosi zakone, ali treba istaknuti da bi ovisila o volji SDP-ovih prebjega koji su iz te stranke otišli nezadovoljni radom Davora Bernardića, a skrasili su se u klubu stranke Milana Bandića , poput Milanke Opačić , Zdravka Ronka ili Ane Komparić Devčić te Marija Habeka, koji se priklonio HNS-u. Važno je reći i da kad bi se većina formalno spustila ispod 77 ruku, to ne znači i da bi automatski pala Vlada, već bi nastavila funkcionirati kao manjinska vlast. Eventualni opoziv mora biti izglasan, a upitno je bi li ovakva oporba koja djeluje u Hrvatskom saboru uspjela u tome.

JEZGRA

Najčvršću jezgru čini HDZ sa svojih 55 zastupnika. HDZ nije imao mnogo gubitaka tijekom aktualnog saziva Sabora, a zbog neslaganja iz stranke je otišao samo Zlatko Hasanbegović. Zastupničko tijelo je uglavnom poslušno i odano te, unatoč unutarstranačkim borbama, vjerojatno nitko od njih ne bi otišao i onda rušio vlastitu vladu. Eventualni problemi i gubitak pokoje ruke mogli bi se dogoditi tek ako nepredvidljivi Stevo Culej odluči krenuti vlastitim putem ili kad bi se Darko Milinović vratio u Sabor u neku osvetničku misiju. Malo veći problemi nastali bi ako bi se na izlaznim vratima našao Milijan Brkić...

Sigurne i pouzdane partnere HDZ ima u svojim satelitima Branku Hrgu i Goranu Dodigu te Darinku Kosoru, koji su izabrani u Sabor na listi HDZ-a, ali pripadaju drugim minornim strankama, te Branimiru Glavašu iz HDSSB-a, koji čvrsto stoji uz Plenkovića. S njihove četiri ruke vladajuća većina se penje do 59 zastupnika.

KOALICIJSKI PARTNERI

HDZ-ov glavni koalicijski partner HNS ima četiri zastupnika plus Tomislava Sauchu, koji je dio njihova kluba. Sauchin put od predstojnika ureda SDP-ova premijera do čovjeka koji je spasio HDZ-ovu vladu dobro je poznat javnosti i taj zastupnik sada je dio vladajuće većine. Saucha s ostala četiri HNS-ovca dovodi nas do 64 sigurna zastupnika vlasti.

Vladu od početka mandata podržava i osam zastupnika nacionalnih manjina. Ali izlaskom SDSS-a iz vlasti ostalo bi ih pet te uz nezavisnog saborskog zastupnika Željka Lackovića i reformista Darinka Dumbovića dolazimo do 71 zastupnika vladajuće većine.

Većinu osnažuju još Marija Puh, koja je promijenila stranačku lojalnost i prešla iz HNS-a Bandiću, ali je od početka dio vladajućih, kao što su to i Ivica Mišić, bivši član stranke Promijenimo Hrvatsku izabran na listi sa Živim zidom, i Kažimir Varda, koji je ušao u Sabor na listi Narodne koalicije, ali je brzo promijenio dres i formalno osnovao svoju stranku koju je kasnije utopio u Bandićevu partiju. Što nas dovodi do 74 pouzdana člana vlasti, za dva kratka od većine.