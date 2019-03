Pupovac: Razmišljamo o izlasku iz vladajuće koalicije, previše se toga nakupilo

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u razgovoru za Media servis potvrdio je da razmišlja o izlasku iz vladajuće koalicije

'To je bila reakcija koja je rezultat duljeg promišljanja i ozbiljnog promišljanja nas kao članova vladajuće koalicije. Više je razloga, i to je poruka koju smo morali poslati', rekao je Pupovac.

Istaknuo je kako je stao na crtu koju ne može prijeći i to zbog govora mržnje koji potiču vladajući .

'Nitko ne treba apriori na prvi pogled osuđivati da maškare ne smiju ismijavati ljude i pribijati ih na stup srama i simbolički spaljivati figure odbrane za tu godinu. Međutim, kada je riječ o toj tradiciji, ona se ne usmjerava na slabije i drugačije, na manjine, na migrante, na ljude drugačijih nacionalnih i vjerskih uvjerenja, već onih koji imaju moć, na biskupe, ministre, strane namjesnike, a sjedati na rudo onih koji šire mržnju prema pripadnicima drugih nacionalnih ili vjerskih manjina, to nije krneval. Bacanje vaterpolista u more i onda sad spaljivanje krnje s mojim likom, to je govor mržnje. Nije kriva gomila i masa, već oni koji mijese svijest mase - vlast. Ne mislim samo na državnu, već mislim i na vlast crkvenu, medijsku i druge vlasti', rekao je Pupovac.