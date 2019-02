Sabor izglasao zakon o Ini, oporba napustila sabornicu na Bernardićev poziv: 'Sramotan igrokaz'

Točno u podne Sabor je krenuo s glasanjem, a na rasporedu je i Zakon o privatizaciji Ine i amandmani na taj zakon. Uoči glasanja oporbeni zastupnici zatražili su stanke, pokušavši posljednji put apelirati na vladajuću većinu

'Trebamo konstatirati činjenicu da je ovaj zakon štetan za Hrvatsku, da HDZ na ovaj način pokušava oprati ruke kao Pilat. To što će vas poslije iskoristiti da nije on kriv jer ste vi donijeli zakon, to je druga stvar. Isto tako trebamo znati da se ovo danas događa zbog već poznate sudske trakavice i priče o bivšem predsjedniku HDZ-a. Krenuli ste u mandat s pričom da ćete kupiti Inu, a danas završavate s pričom da će Hrvatska nepovratno izgubiti Inu. Nemojte biti suučesnici u pljački koja traje od 2001.', apelirao je na zastupnike vladajuće većine Mostov Božo Petrov.

Zatraživši stanku, Petrov je poručio: 'U trenutku kada odobrite zakon potpisali ste ste smrtnu presudu i smrtni list za Inu.'