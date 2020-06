Stiglo novo istraživanje: Restart i HDZ vode mrtvu utrku u zagrebačkim izbornim jedinicama!

RTL u suradnji s agencijom Promocija plus ekskluzivno donosi rezultate istraživanja političkih preferencija po izbornim jedinicama. Prve rezultate su predstavili su četiri, uvjetno rečeno, zagrebačke izborne jedinice. Radi se o I., II., VI. i VII. izbornoj jedinici.

Kad je riječ o mandatima - mogli bi ih dobiti i koalicija Stranke s imenom i prezimenom-Fokus-Pametno (5,8%), Most (5,4%) i Živi zid (3,7%). Ostali nemaju šanse za mandat, neodlučnih je osam posto, a idemo vidjeti kako bi se rasporedili mandati.

Lijevo-zelena koalicija oko platforme Možemo! ima jedan siguran mandat, a blizu je i drugom. Domovinski pokret Miroslava Škore ima sličnu situaciju. Koalicija oko stranke S imenom i prezimenom i Most blizu su graničnom mandatu, dok Živi zid za to ima manju šansu.

U II. izbornoj jedinici, na dosadašnjim izborima presudnoj izbornoj jedinici, vodi SDP-ova koalicija (32,3%), ali za vratom im puše HDZ (30,5%). Tijesno je bilo i prije četiri godine, ali je HDZ bio prvi izbor. Gotovo 10 posto uzima Domovinski pokret (9,9%), a Most je na 4,8 posto.

U VI. izbornoj jedinici ponovno tijesna borba s istim pobjednikom kao na prošlim izborima 2016. HDZ i Restart su na oko 30 posto. Slijede Domovinski pokret (12,7%) i Most (4,9%).

Domovinski pokret fiksno ima dva mandata, Most je blizu jednom graničnom dok je Možemo! nešto udaljenije.

Mandat bi mogli uzeti i Most (6,2%) i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom (3,7%). Neodlučnih je 8,4 posto, a u ovoj izbornoj jedinici za dva granična mandata bore se četiri liste.

Lijevo-zelena koalicija osvaja fiksno jedan. Most je bliži graničnom mandatu, a koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom dalja.

Mrtva trka

Sve to znači mrtvu trku između HDZ-a i Resarta. No, koalicija oko SDP-a, prema istraživanju, osvaja najviše saborskih mandata, 21. HDZ je na 20, Domovinski pokret na sedam. Platforma oko Možemo! ima tri, Most je na četiri i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom ima jedan mandat.