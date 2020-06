Analiziramo rezultate ankete šest izbornih jedinica: U tijesnoj utrci profitirat će i neki 'otpisani', Restart koalicija mogla bi biti relativni pobjednik, ali...

Koji teritorij pokrivaju obrađene izborne jedinice

2. izborna jedinica prostire se na istočnom dijelu Zagreba, istočnom dijelu Zagrebačke županije te obuhvaća Koprivničko-križevačku županiju i Bjelovarsko-bilogorsku županiju sve do granice s Mađarskom.

3. izborna jedinica obuhvaća sam sjever Hrvatske, odnosno Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju.

4. izborna jedinica prva je od dvije slavonske izborne jedinice i proteže se kroz cijelu Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju sve do granice sa Srbijom.

5. izborna jedinica druga je od dvije slavonske županije i graniči i sa Srbijom i s BiH, odnosno obuhvaća čitavu Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju.

6. izborna jedinica još je jedna od tzv. zagrebačkih izbornih jedinica. Obuhvaća jugoistok Zagreba, uključujući gotovo cijeli Novi Zagreb, jugoistok Zagrebačke županije i cijelu Sisačko-moslavačku županiju sve do granice s BiH.

7. izborna jedinica proteže se pak od Zagreba do mora. Obuhvaća zapadni, južni i jugozapadni dio Zagreba, jugozapadni dio Zagrebačke županije, cijelu Karlovačku županiju sve do granice s BiH te istočni dio Primorsko-goranske županije, sve do mjesta na obali poput Bakra i Novog Vinodolskog.