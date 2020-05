Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za održavanje kazališnih i kino predstava. Razmak među posjetiteljima morat će biti najmanje 1,5 metar, a između publike i izvođača najmanje četiri metra

Sukus je to preporuka koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio tek u petak navečer pa su tako kina i kazališta saznali pod kojim uvjetima u ponedjeljak smiju početi s radom jedva dva dana prije otvaranja.

Te se preporuke ne odnose na multipleks kina u trgovačkim centrima, a u posebnim napomenama stoji kako su 'izmjene najvećeg preporučenog broja posjetitelja moguće najranije 15. lipnja'.

'Multipleks kina u ponedjeljak ne počinju s radom, što je s njima dogovoreno. Jedan od razloga je i to što je u trgovačkim centrima ograničen maksimalni broj ljudi koji u njih mogu ući. Stoga bi se moglo dogoditi da posjetitelj kupi kino-kartu za određenu predstavu, a da na taj datum i u to vrijeme uopće ne može ući u shopping centar jer je već dosegnuta dozvoljena kvota ljudi', objašnjava Krešimir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture za Jutarnji list.

Što se tiče broja posjetitelja, na kazališta i kina ne odnosi se ograničenje od maksimalno 40 ljudi, no za brojna veća okupljanja organizator će morati tražiti dozvolu od Ministarstva i HZJZ-a.



'Primjerice, HNK neće trebati tražiti posebne dozvole, jer imaju točno određen prostor za koji su pravila propisana. Kada govorimo o predstavama s pjevačima i puhačima, među kojima je propisan razmjerno velik razmak, vjerujemo da će se organizatori prilagoditi repertoarom', kaže Partl.

'Računali smo da bismo, ako bi svaki drugi red bio prazan, a među ljudima postojao razmak od tri sjedeća mjesta, mogli primiti oko 60 ljudi. Ukupno imamo 300 sjedala', kaže Maja Jurić Ivoš, ravnateljica Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, u sklopu kojeg djeluju Kinoteka i ljetna pozornica Tuškanac. Dodaje da početkom lipnja planiraju početi i program ljetne pozornice Tuškanac, ali i da će do daljnjega nastaviti i svoje online programe.

Za razliku od Kinoteke, CineStar, koji po cijeloj Hrvatskoj ima kinodvorane na 15 lokacija, ne planira odmah početi s radom.

'Osim s ograničenjima uvedenima iz epidemioloških razloga, kinoprikazivači diljem svijeta suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom filmskog sadržaja, jer su filmski studiji odgodili sve premijere i otkazali nove produkcije. To je najveći problem u ovom trenutku. Otvaranje kinodvorana i početak djelatnosti bit će moguć tek kada započne normalna distribucija novih filmskih naslova, a to se neće dogoditi dok velika većina zemalja u svijetu ne ukine ograničenja', kaže Jadranka Islamović, izvršna direktorica i članica Uprave Blitz-CineStara, dodajući kako procjenjuje da će svi uvjeti za otvaranje kina biti zadovoljeni do kraja lipnja.