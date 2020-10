Stanje u zdravstvu: Samo u bolnici u Čakovcu gdje se dogodila tragedija nedostaje šezdesetak medicinskih sestara

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić u emisji "Otvoreno" kazao je da će inspekcija Ministarstva zdravstva pokazati tko je kriv za smrt pacijenta u čakovečkoj bolnici. Istaknuo je da će inspekcija utvrditi činjenice je li došlo do individualne greške djelatnika u bolnici ili je do pogreške došlo zbog nekih okolnih čimbenika jer su medicinske sestre opterećene u svakodnevnom radu

Dodao je kako u Općoj bolnici Čakovec nedostaje šezdesetak medicinskih sestara, a to je brojka do zadovoljavanja minimalnih uvjeta. Naglasio je da to nije samo u Općoj bolnici u Čakovcu već u mnogim drugim bolnicama.

Gazić je rekao da je zajedno s Ministarstvom zdravstva provedena analiza o nedostatku medicinskih sestara u bolničkom sustavu te su rezultati zabrinjavajući. 'Došli smo do brojke od 4.5. tisuće medicinskih sestara koje trenutno nedostaju da bi se zadovoljili minimalni uvjeti', rekao je.

Poručio je da medicinske sestre imaju jako mala primanja, između 5.500 do 6.500 kuna.