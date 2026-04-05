Srpski političar se narugao Vučiću zbog Zagrepčanki: 'Junači se, NATO će nam sve spržiti'

Srpski oporbenjak Nenad Čanak prijetnje Aleksandra Vučića kineskim hipersoničnim raketama nazvao je glupostima. Podsjetio je da je Hrvatska članica EU-a i NATO-a

Vojska Srbije raspolaže supersoničnom kvazibalističkom kineskom raketom CM-400, dometa od otprilike 400 kilometara, što znači da može gađati bilo koju metu u većem dijelu Hrvatske. Time je postala prva europska država koja raspolaže takvim sustavom. Radi se o raketi zrak‑zemlja s hipersoničnim vršnim brzinama u završnoj fazi leta, koja je sposobna nositi klasičnu ili penetracijsku bojevu glavu mase 150–200 kilograma. U medijima se te rakete već nazivaju "Zagrepčankama", upravo zbog njihova dometa. Navodno je Pakistan za 60 takvih projektila Kini platio 100 milijuna dolara, što bi značilo da je cijena jednog oko 1,6 do 1,7 milijuna dolara.

Ruganje Vučiću Dok domaći stručnjaci za sigurnost upozoravaju da Hrvatska nema odgovor na napad takvim raketama, srpski oporbenjak, bivši zastupnik u Skupštini Srbije i dugogodišnji predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), Nenad Čanak narugao se ovakvoj prijetnji iz Beograda prema Hrvatskoj. "To su gluposti. Da se Vučić junači i spominje da imamo hipersoničnu raketu 'Zagrepčanku'. I sad vas, kao, mi Srbi možemo gađati hipersoničnim raketama. Pa Hrvatska je u Europskoj uniji, NATO-u. Pa NATO će nam spržiti sve što živi - kokoši, patke, miševe i buhe", rekao je Čanak u "Podcastu s Brezom".

Bivši čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak u podcastu bez uređivačke politike govori o posljednjim neredima u Srbiji zbog smrti studentice i upada policije u Rektorat. Komentira Milanovićevu odluku da uskrati gostoprimstvo Aleksandru Vučiću, ali i događaje na lokalnim izborima u 10 općina gdje je pobijedio Vučićev SNS. Ove i još mnogo aktualnih tema ne propustite u novom videu Podcasta s Brezom. Stavovi izneseni u ovom podcastu su osobni stavovi gosta, i ne odražavaju stav Podcasta s Brezom.

'Ustaševanje' u Srbiji Prije toga je rekao da je u posljednje vrijeme općeprihvaćeno vrijeđanje terminom "ustaša", zapravo uvreda svim antifašistima u Hrvatskoj, za koje je ustvrdio da ih ima na desetke i stotine tisuća, ali i svim žrtvama Jasenovca. Naime, srpske vlasti koriste termin "ustaša" kako bi se obračunale s neistomišljenicima, a taj pojam usmjerava i nedavne Vučićeve izjave o napadu na Srbiju iz Hrvatske. Čanak je na pitanje kako gleda na reakciju Zorana Milanovića koji je otkazao diplomatski skup "Brdo-Brijuni" zbog posljednjih Vučićevih izjava o Hrvatskoj, rekao da Vučić više nema kredibilitet zastupati građane Srbije, s time da treba provjeriti svoj legitimitet na pošteno održanim izborima.