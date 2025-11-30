'Skoro pa ratno stanje' na izborima u Srbiji: Gađali se daskama, stolicama i bocama

Redovni lokalni izbori danas se održavaju u tri srbijanska mjesta: Negotinu, Mionici i Sečnju gdje je došlo i do nasilja te nekoliko incidenata.

Mandati općinskih skupština traju četiri godine, potrebno ih je obnoviti i zato se održava glasanje u ovim mjestima. Redovni izbori su u Negotinu i Mionici, dok su u Sečnju izvanredni lokalni izbori. No, ni u jednom mjestu izbori nisu prošli bez incidenta.

Najgore je bilo u Mionici, gdje je u kavani pored birališta došlo do tučnjave građana i pristalica SNS-a, navodi Nova.rs. Na snimkama se vidi kako grupu građana gađaju osobe koje su unutar kavane sa staklenim bocama, daskama, stolicama, a oni uzvraćaju istom mjerom. Prilikom ovog sukoba slomljena su gotovo sva stakla na izlozima i ulaznim vratima kavane.

Lider opozicijske Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je objavio je na mreži X da je danas u Mionici 'na dan izbora skoro pa ratno stanje'. ProGlas, neformalna grupa intelektualaca, postavila je pitanje da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovakvim "izborima poručuje da neće mirno otići s vlasti".

U priopćenju dostavljenom medijima navodi da "već i dosadašnji tok izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju pokazuje nasilnu prirodu režima koji više i ne pokušava da prikrije izborni inženjering". U Negotinu napali studenta Studenti Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Beogradu objavili su na društvenim mrežama da su njihove kolege u Negotinu napali, kako kažu, SNS batinaši. Potom je jedan od batinaša, studenta udario šakom u glavu, dok su jednom od građana, koji je snimao napad, oteli telefon.

Prethodno je, prenosi N1, fotoreporteru Gavrilu Andriću koji prati lokalne izbore u Negotinu, telefon ukrala nepoznata osoba iz grupe bajkera koju je snimao. Potom je došlo do sukoba pristalica SNS-a i studenata.