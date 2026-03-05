Srbi u BiH zbog Thompsona usvajaju posebnu rezoluciju

Parlament Republike Srpske 17. ožujka održat će posebnu sjednicu na kojoj bi trebala biti usvojena rezolucija o zabrani veličanja Nezavisne države Hrvatske (NDH) i uporabi ustaških i nacističkih simbola, a izravni povod za tu raspravu su koncerti što ih je u veljači u Širokom Brijegu održao Marko Perković Thompson

Pred zastupnicima će se naći tri prijedloga rezolucije a najavljena će rasprava biti još jedan okršaj vladajuće većine koju kontrolira Milorad Dodik te oporbe predvođene Srpskom demokratskom strankom (SDS) i Partijom demokratskog progresa (PDP). Donošenje rezolucije prvotno je inicirao oporbeni blok uz obrazloženje da je nužno očitovati se o incidentima na Perkovićevom koncertu kada je dio publike izvikivao pozdrave "za dom spremni" uz nacistički pozdrav rukom. Ognjen Bodiroga iz SDS-a kazao je kako su oni prikupili dovoljan broj potpisa za rezoluciju kojom, uz ostalo, traže da se Perković kao i Ivo Pavković, gradonačelnik Širokog Brijega, proglase nepoželjnim osobama u RS uz obrazloženje da svojim ponašanjem potiču veličanje ustaškog režima. "Ovo nije upereno protiv hrvatske države, nego je upereno protiv veličanja NDH", kazao je Bodiroga 20. veljače najavljujući podnošenje zahtjeva za usvajanje rezolucije.

Stanivuković traži šest mjeseci zatvora Predsjednik PDP-a i banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković taj je zahtjev podržao i proširio ga prijedlogom za donošenjem posebnog zakona na razini RS ali i BiH kojim bi se zabranilo i sankcioniralo veličanje ustaškog režima te korištenje simbola NDH-a kao i fašizma i nacizma. Njegov je prijedlog da se uvede minimalna propisana kazna od šest mjeseci zatvora. No iz vladajuće većine predvođene Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) odmah su najavili kako SDS-ov prijedlog rezolucije neće podržati jer ga smatraju manjkavim pa će kreirati svoj prijedlog. Novi su prijedlog dovršili ovog tjedna pa su ga uputili parlamentu na razmatranje a u njemu se, uz ostalo, pokušava potencirati teza kako su i zbivanja u posljednjem ratu u BiH imala poveznicu sa NDH. "Ne spominju se (u SDS-ovu prijedlogu) muslimani koji su bili dio sistema NDH, kao ni Nijemci, koji su odvodili narod u logore, već se sve svodi na Thompsona kao personifikaciju veličanja ustaštva. U novoj rezoluciji predložili smo dio po kojemu su zločini nad Srbima u posljednjem ratu nastavak genocida koji je započet u NDH", kazao je šef kluba zastupnika SNSD-a u parlamentu RS Srđan Mazalica.

Thompsonov koncert u Širokom Brijegu Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL







