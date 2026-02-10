Stanivuković platio 700 eura zbog govora u Gračacu: 'Poštujem zakone druge države'

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je u utorak da je platio 700 eura kazne, nakon što ga je hrvatska policija zadržala na graničnom prijelazu Gradiška, zbog nedavnog govora u kojemu je zazivao povratak Republike Srpske Krajine.
Stanivuković je na Facebook profilu objavio rješenje Hrvatske policije, te u snimljenom obraćanju dodao da je kaznu platio "kao savjestan građanin i gradonačelnik poštujući zakone druge države".
Dodao je da razlog njegovog obraćanja javnosti nije kazna, već to što ga hrvatska policija pri svakom ulasku i izlasku iz zemlje, po njegovim tvrdnjama, detaljno pretresa, uključujući automobil i prtljagu.
Naveo je da su "identificirani i njegovi prijatelji i suradnici koji su u posljednjih godinu dana boravili s njim u Hrvatskoj" uz "isti tretman i maltertiranje".
Tražit će objašnjenje od Hrvatske
Najavio je da će od vlasti Republike Hrvatske zatražiti objašnjenje ponašanja policije.
Video Stanivukovićeva obraćanja snimljen je pored ceste, no nije poznato je li ušao u Hrvatsku.
Incident je uslijedio nakon što je Stanivuković nedavno u Gračacu izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" te da "ova zemlja pripada nama", što je izazvalo oštre reakcije u Hrvatskoj.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske osudilo je te izjave, naglašavajući da se od svih gostiju u zemlji očekuje poštovanje suvereniteta Hrvatske.
Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatiljve i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo početkom veljače.