Stanivuković platio 700 eura zbog govora u Gračacu: 'Poštujem zakone druge države'

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je u utorak da je platio 700 eura kazne, nakon što ga je hrvatska policija zadržala na graničnom prijelazu Gradiška, zbog nedavnog govora u kojemu je zazivao povratak Republike Srpske Krajine.

Stanivuković je na Facebook profilu objavio rješenje Hrvatske policije, te u snimljenom obraćanju dodao da je kaznu platio "kao savjestan građanin i gradonačelnik poštujući zakone druge države".

Dodao je da razlog njegovog obraćanja javnosti nije kazna, već to što ga hrvatska policija pri svakom ulasku i izlasku iz zemlje, po njegovim tvrdnjama, detaljno pretresa, uključujući automobil i prtljagu. Naveo je da su "identificirani i njegovi prijatelji i suradnici koji su u posljednjih godinu dana boravili s njim u Hrvatskoj" uz "isti tretman i maltertiranje".

Tražit će objašnjenje od Hrvatske Najavio je da će od vlasti Republike Hrvatske zatražiti objašnjenje ponašanja policije. Video Stanivukovićeva obraćanja snimljen je pored ceste, no nije poznato je li ušao u Hrvatsku. Incident je uslijedio nakon što je Stanivuković nedavno u Gračacu izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" te da "ova zemlja pripada nama", što je izazvalo oštre reakcije u Hrvatskoj.