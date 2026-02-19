Zbog Thompsona bura u BiH: Dodik pobjesnio na Čovića

Ne staju reakcije na objavu fotografije čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića i Marka Perkovića Thompsona. Sada se oglasio i bivši čelnik Republike Srpske Milorad Dodik

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, podsjetimo, objavio je na društvenim mrežama fotografiju s Thompsonom, poručivši kako se s njim sastao kao s 'dragim prijateljem'. Diglo je to na noge njegove koalicijske partnere, a sada se javio bivši čelnik Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine. pic.twitter.com/jwxXRABjf6 — Dragan Čović (@Dragan_Covic) February 19, 2026

'Fotografiranje Dragana Čovića s Thompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija prikaže kao navodne 'europske vrijednosti'. Thompson je, prema tim ocjenama, utjelovljenje neoustaštva i promicatelj pokliča pod kojima je ubijeno 800.000 Srba u NDH, od čega pola milijuna u Jasenovcu, te svaka njegova pojava kod Srba izaziva uznemirenost i odbijanje', poručio je Dodik.

Сликање Драгана Човића са Томпсоном није безазлен естрадни тренутак, него наставак опасне рехабилитације усташтва и покушај да се та идеологија пресвуче у тобожње "европске вриједности".

Томпсон је оличење неоусташтва, промотер поклича под којима је убијено 800.000 Срба у НДХ, од… — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 19, 2026

'Ako su europske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina, onda je riječ o političkoj i povijesnoj 'sodomi i gomori' s kojom Republika Srpska ne želi imati nikakve veze. Mnoge zemlje EU zabranile su Thompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi, unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali. Njegov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje', smatra Dodik.