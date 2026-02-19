žestoke kritike

Zbog Thompsona bura u BiH: Dodik pobjesnio na Čovića

M. Šurina

19.02.2026 u 18:40

Milorad Dodik
Milorad Dodik Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bionic
Reading

Ne staju reakcije na objavu fotografije čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića i Marka Perkovića Thompsona. Sada se oglasio i bivši čelnik Republike Srpske Milorad Dodik

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, podsjetimo, objavio je na društvenim mrežama fotografiju s Thompsonom, poručivši kako se s njim sastao kao s 'dragim prijateljem'. Diglo je to na noge njegove koalicijske partnere, a sada se javio bivši čelnik Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

'Fotografiranje Dragana Čovića s Thompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija prikaže kao navodne 'europske vrijednosti'. Thompson je, prema tim ocjenama, utjelovljenje neoustaštva i promicatelj pokliča pod kojima je ubijeno 800.000 Srba u NDH, od čega pola milijuna u Jasenovcu, te svaka njegova pojava kod Srba izaziva uznemirenost i odbijanje', poručio je Dodik.

'Ako su europske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina, onda je riječ o političkoj i povijesnoj 'sodomi i gomori' s kojom Republika Srpska ne želi imati nikakve veze. Mnoge zemlje EU zabranile su Thompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi, unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali. Njegov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje', smatra Dodik.

Dragan Čović i Milorad Dodik
Dragan Čović i Milorad Dodik Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL

'Svatko tko se fotografira, pjeva ili odlazi na koncerte onih koje se naziva apologetima ustaštva, vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata, prije svega srpski i židovski narod, koji su bili među najvećim stradalnicima u NDH. Relativizacija zločina i promicanje ustaštva nije samo povijesni revizionizam, nego čin otvorenog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, čije je postojanje neraskidivo vezano uz antifašističku borbu i sjećanje na nevine žrtve. Ako je moguće promovirati ustaštvo pod europskom zastavom ili uz europsku šutnju, onda Republika Srpska ima puno pravo graditi svoju samostalnost na jasnom odbijanju da bude dio takvog društva i takvih vrijednosti', zaključio je Dodik.

tportal
