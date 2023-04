Splitski SDP i Puljak ukrstili koplja oko Small Malla: Je li koalicija stabilna?

Odgovarajući na pitanje novinara o jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, rekao je da je navikao na takvu komunikaciju gradonačelnika Ivice Puljka prisjetivši se da ih je zadnji put kada su bili na strani stanovnika Spinuta protiv pres kontejnera izvrijeđao, a isto je napravio i jučer u slučaju gradnje garaže u kvartu Lučac-Manuš, na kojem se trebao graditi poslovno-garažni objekt.

"Imali smo jučer situaciju da je između privatnog investitora i interesa građana SDP izabrao biti na strani sugrađana i to je izbor koji nikada nećemo dovesti u pitanje. Mene ne zanima interes privatnog investitora niti želim špekulirati zašto je Ivica Puljak to doživio osobno smatrajući to napadom na sebe", rekao je Matijević.