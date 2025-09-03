Splitski gradski vijećnici jednoglasni: Debeljaku treba uzeti koncesiju za Brodosplit

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predlažu upućivanje prijedloga Vladi da, ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni razlozi, raskine ugovor o koncesiji na području splitskog brodogradilišta. Vladi pak predlažu da, u slučaju redefiniranja granica pomorskog dobra na području Brodosplita, područje koje će biti izvan granica pomorskog dobra bude darovano gradu, te da se ostatak zemljišta i dalje koristi u svrhu brodogradnje i srodnih industrija.

Sjednica je u srijedu trajala 7,5 sati, a na kraju je donesen jednoglasni zaključak svih 27 gradskih vijećnika prema kojem će se ministarstvima mora, prometa i infrastrukture, te okoliša i zelene tranzicije uputiti dopis za preispitivanje postojeće zakonske regulative kako bi se onemogućio daljnji uvoz opasnog otpada u Hrvatsku što je bilo u slučaju broda Moby Drea.

Gradsko vijeće traži izmjenu zakonskih propisa koji će omogućiti velikim gradovima upravljanje pomorskim dobrom na njihovom području odnosno čime će nadležne županije biti obvezne prepustiti izdavanje koncesija velikim gradovima na kojem se predmetno područje nalazi na njihov zahtjev.

"Tražimo izmjenu propisa kojim bi se povećala zastupljenost gradova i županija u upravljačkim tijelima državnih lučkih uprava, a gradonačelnik se zadužuje da poduzme sve odgovarajuće pravne radnje prema društvu Brodograđevna industrija Split d.d. radi naplate nenaplaćenog potraživanja grada Splita i da o istome obavijesti Državno odvjetništvo i druge nadležne institucije. Uz to predlažemo reviziju odredbi Stečajnog zakona kroz analizu slučaja Brodosplit", pročitao je zajednički zaključak gradskih vijećnika predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić.

Povijest Brodosplita

Tomislav Debeljak je za 3,7 milijuna tadašnjih kuna postao vlasnikom Brodosplita nakon što su 28. veljače 2013. godine predstavnici Vlade, odnosno tadašnji HNS-ov ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i samoborski DIV, isto u vlasništvu Debeljaka, potpisali Ugovor o prodaji i prijenosu dionica brodograđevne industrije Split. Po tom je ugovoru, koji je jamčio socijalna prava iz kolektivnog ugovora, DIV postao vlasnik 99,78 posto dionica Brodosplita čime je tada završen višegodišnji proces privatizacije splitskog škvera.

U to je vrijeme u škveru bilo zaposleno oko 3600 radnika. Debeljak je tada nakon potpisivanja rekao kako je to "početak slatkih briga za njih proizvođače koji vole stvarati". Izjavio je da žele stvoriti ambijent u kojem će svaki radnik biti toliko dobro plaćen za svoj rad da će se sam boriti za više posla jer to automatski znači i više novca za njega i njegovu obitelj.

Splitski škver je do sada gradu ostao dužan 1,8 milijuna eura za komunalnu i vodnu naknadu, dok za neplaćenu koncesijsku naknadu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture treba platiti dva milijuna eura.

Brodosplit je osnovan 1922. godine spajanjem nekoliko manjih brodogradilišta u Splitu, ali je tradicija brodogradnje znatno dulja budući je značajan razvoj zabilježen već u 19. stoljeću. Splitski škver je na današnjoj lokaciji od 1932. godine, a nalazi se u sjevernom dijelu grada, u neposrednoj blizini jedne od najvećih morskih luka u Hrvatskoj.

Područje splitskog škvera, kao najvećeg hrvatskog brodogradilišta, ima 560 tisuća kvadrata, a dok je svojevremeno bio konkurentan na svjetskim tržištima imao je sedam tisuća zaposlenih radnika. Do 1990. godine su isporučili ukupno 350 brodova nosivosti veće od 10 milijuna tona. Još se pouzdano ne zna točan iznos novca koji je država kroz posljednjih 12 godina dala Brodosplitu.