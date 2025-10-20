Vinković proziva aktualnu vlast: Grad se srozao u petu ligu nerazvijenosti

Listu za Gradsko vijeće Đakova, za koje će privremeni izbori biti održani u nedjelju, 9. studenog, predala je koalicija Zajedno za Đakovo koju čine HSU, HNS, Srce Slavonije, HSS te Pravo i pravda.

Nositelj koalicije Zoran Vinković održao je uoči predaje liste konferenciju za novinare ispred zgrade gradske uprave, te je prozvao aktualnog gradonačelnika Marina Mandarića (HDZ).

'Pred nama su ponovljeni izbori za Gradsko vijeće Đakova, a jedini krivac za to je tzv. gradonačelnik Marin Mandarić jer nije uspio stvoriti većinu u Gradskom vijeću', rekao je Vinković, tvrdeći da je Mandarić došao na to mjesto zahvaljujući pokradenim izborima.