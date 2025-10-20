Vinković proziva aktualnu vlast: Grad se srozao u petu ligu nerazvijenosti

Koalicija Zajedno za Đakovo predala je u ponedjeljak listu za Gradsko vijeće, a njihov nositelj Zoran Vinković poručio je da na prijevremene izbore izlaze s poštenim ljudima kako bi vratili povjerenje građana, te prozvao aktualnog gradonačelnika kao krivca za ponavljanja izbora
Listu za Gradsko vijeće Đakova, za koje će privremeni izbori biti održani u nedjelju, 9. studenog, predala je koalicija Zajedno za Đakovo koju čine HSU, HNS, Srce Slavonije, HSS te Pravo i pravda.
Nositelj koalicije Zoran Vinković održao je uoči predaje liste konferenciju za novinare ispred zgrade gradske uprave, te je prozvao aktualnog gradonačelnika Marina Mandarića (HDZ).
'Pred nama su ponovljeni izbori za Gradsko vijeće Đakova, a jedini krivac za to je tzv. gradonačelnik Marin Mandarić jer nije uspio stvoriti većinu u Gradskom vijeću', rekao je Vinković, tvrdeći da je Mandarić došao na to mjesto zahvaljujući pokradenim izborima.
To po Vinkovićevim riječima najbolje govori omjer glasova ustavnih sudaca od sedam prema šest pri odlučivanju na njegovu žalbu na rezultat drugog kruga izbora za gradonačelnika Đakova, a koja je na Ustavnom sudu odbijena. Vinković je tada na izborima od Mandarića izgubio za devet glasova.
'Na novim izborima koalicija ide osvojiti Gradsko vijeće s listom poštenih ljudi, a kako bi vratila povjerenje građana u politiku', poručio je Vinković, dodajući kako je ta koalicija jedini jamac da grad može ići naprijed.
Za aktualnu gradsku vlast rekao je kako je 'grad srozala u petu ligu nerazvijenosti'.