Grlić Radman: Na sastanku Trump-Putin trebaju sudjelovati Ukrajina i EU

V. B./Hina

20.10.2025 u 17:39

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Hrvatska drži da ne može biti dogovora o Ukrajini bez Ukrajine i da bi na najavljenom sastanku između američkog i ruskog predsjednika trebali sudjelovati i ukrajinski predstavnici te predstavnici članica EU-a, rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman

“Pozdravljamo napore američkog predsjednika Donalda Trumpa u postizanju rješenja. Svakako treba iskoristiti susret koji se treba dogoditi i smatramo da se taj susret treba dogoditi i s ukrajinskim predstavnicima kao i predstavnicima država članica EU-a”, rekao je Grlić Radman, koji je u ponedjeljak sudjelovao na sastanku ministra vanjskih poslova država članica EU-a u Luxembourgu.

Dodao je da službeni Zagreb podržava svaki napor koji ide u smjeru postizanja "pravednog mira, što znači poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine”.

Slično stajalište iznijela je i visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu Kaja Kallas.

“Pokušavamo uvjeriti naše saveznike diljem svijeta da ništa ne može proizići iz tih sastanaka ako u njima ne sudjeluje Ukrajina ili Europa”, rekla je Kallas na konferenciji za novinare.

Dodala je kako misli da je američki predsjednik Donald Trump “iskren u pokušaju da okonča rat” i da to žele svi osim Rusije.

“Ne bismo trebali dopustiti da nam skreće pažnja, stvar je u tome da moramo Rusiju natjerati da želi mir”, rekla je Kallas.

