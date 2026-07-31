POPUNJENI KAPACITETI

Split poslao dopis gradovima u županiji: Karepovac više neće primati vaš otpad

I.K./Hina

31.07.2026 u 16:28

Odlagalište Karepovac
Odlagalište Karepovac Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Iz Grada Splita izvijestili su u petak da su gradovima i općinama u Splitsko- dalmatinskoj županiji poslali obavijest u kojoj stoji da od 7. kolovoza više neće primati miješani komunalni otpad na odlagalištu Karepovac zbog popunjenosti njegovih kapaciteta.

Najavili su i da će Grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.

Kapacitet odlagališta Karepovac je pri kraju i do njegova popunjenja preostalo je još svega nekoliko mjeseci, stoji u dopisu koji je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uputio gradonačelnicima i načelnicima susjednih gradova i općina.

Budući da je tijekom ove godine održan niz sastanaka na kojima su jedinice lokalne samouprave upoznate sa stanjem na odlagalištu i da je dogovoreno da u što kraćem roku pronađu druge lokacije za odlaganje otpada i prestanu koristiti Karepovac, Grad Split zbog toga će pokrenuti raskid svih ugovora o korištenju odlagališta Karepovac.

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Preusmjeravanje na susjedna odlagališta

U dopisu se navodi i da Grad Split nema mogućnost preusmjeravanja miješanog komunalnog otpada na druga odlagališta, a da je odluka donesena kako bi se građanima Splita omogućilo korištenje Karepovca do pronalaska alternativne lokacije za odlaganje otpada.

Gradovima i općinama kojima je dopis upućen poručeno je da imaju mogućnost preusmjeravanja otpada na susjedna odlagališta u Splitsko- dalmatinskoj ili drugim županijama jer količine otpada koje proizvode ne ugrožavaju njihove kapacitete.

Grad Split stoga ih je u dopisu pozvao da, u suradnji s nadležnim institucijama i resornim ministarstvom, pronađu druga rješenja za odlaganje otpada, kako je ranije bilo dogovoreno.

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