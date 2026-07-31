Split poslao dopis gradovima u županiji: Karepovac više neće primati vaš otpad

Najavili su i da će Grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.

Kapacitet odlagališta Karepovac je pri kraju i do njegova popunjenja preostalo je još svega nekoliko mjeseci, stoji u dopisu koji je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uputio gradonačelnicima i načelnicima susjednih gradova i općina.

Budući da je tijekom ove godine održan niz sastanaka na kojima su jedinice lokalne samouprave upoznate sa stanjem na odlagalištu i da je dogovoreno da u što kraćem roku pronađu druge lokacije za odlaganje otpada i prestanu koristiti Karepovac, Grad Split zbog toga će pokrenuti raskid svih ugovora o korištenju odlagališta Karepovac.