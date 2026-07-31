Odluka je konačna: Indijci će graditi prugu između Dugog Sela i Novske

Podsjetimo, nakon što je na natječaju odabrana indijska tvrtka, turska je kompanija podnijela žalbu Državnoj komisiji . Turci se nisu žalili samo na odabir indijske kompanije, već i na drugorangiranu ponudu druge indijske kompanije, Ashoka Buildcon Limited.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave objavila je rješenje u kojem je odbila sve prigovore u žalbi turske grupacije Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret protiv odabira indijske kompanije za rekonstrukciju postojećeg i gradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo - Novska.

U svom obrazloženju odluke, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave navela je kako je turska kompanija u žalbi osporavala zakonitost postupka pregleda i ocjene odabrane i drugorangirane ponude, predložila poništenje odluke i naknadu žalbenih troškova.

U detaljnom obrazloženju svih točki žalbe, navedeni su i odgovori naručitelja, HŽ Infrastrukture te odgovori odabrane tvrtke, Afcons Infrastructure Limited, a u konačnici je donesena odluka da je žalba neosnovana.



Objavom ovog rješenja otklonjena je i posljednja prepreka za potpisivanje ugovora i početak projetka rekonstrukcije i izgradnje 83 kilometra pruge na dionici Dugo Selo - Novska.

Podsjetimo, ponuda indijske tvrtke Afcons Infrastructure Limited, u iznosu od 677,06 milijuna eura bez PDV-a, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Po uvođenju izvođača u posao predviđeno trajanje radova je pet godina i 10 mjeseci.



Uz kompletnu rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka međunarodne željezničke pruge radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, denivelaciju ili ukidanje većine željezničko-cestovnih prijelaza, izgradnju zidova za zaštitu od buke, ugradnju novih uređaja i drugih elemenata prometno-upravljačkoga i signalno-sigurnosnoga željezničkog infrastrukturnog podsustava te rekonstrukciju i izgradnju novih elemenata i uređaja elektroenergetskoga željezničkog infrastrukturnog podsustava.

Po završetku radova brzina će na dionici Dugo Selo – Novska iznositi do 160 km/h.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 899 milijuna eura, a od te ukupne vrijednosti iznos od 610 milijuna eura predstavlja ukupne prihvatljive troškove, odnosno, bespovratna sredstva iz 'Programa konkurentnost i kogezija 2021. - 2027.' (PKK), kao i iznos od 289 milijuna eura, odnosno, bespovratna sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

