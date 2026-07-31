Croatia Airlines u gubitku skoro 50 milijuna, a prevezli rekordni broj putnika

Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za šest posto, a u međunarodnom redovitom prometu porastao je za 18 posto.

Rast putničkog prometa Croatia Airlinesa bio je pritom znatno veći od rasta ukupnog hrvatskog zrakoplovnog tržišta. Prema podacima hrvatskih zračnih luka koji se prenose u priopćenju, u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine opsluženo je ukupno 5,5 milijuna putnika, što je tri posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je Croatia Airlines broj prevezenih putnika povećao za 15 posto, čime je povećao svoj tržišni udio.

Popunjenost kabina Croatijinih zrakoplova iznosila je 66,2 posto, što je 2,7 postotnih bodova više nego u prvom polugodištu prethodne godine.