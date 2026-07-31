Most upozorava na probleme sportaša u Zaprešiću: Preglede trebaju imati u javnoj ustanovi

Stranka Most upozorila je u petak da bi više od 3.000 sportaša iz Zaprešića i okolnih općina liječničke preglede moglo obavljati isključivo u privatnoj ustanovi, iako Dom zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Zaprešić raspolaže laboratorijem, opremom i osobljem, zatraživši da se pregledi omoguće i u javnom sustavu.
Predsjednik Mosta Grada Zaprešića Luka Jović i predsjednik Savjeta za zdravstvo Mosta Ivan Bekavac kazali su na konferenciji za novinare da Dom zdravlja raspolaže laboratorijem, opremom i osobljem, ali da se pregledi sportaša ne planiraju tamo obavljati jer trenutačno nema dostupnog specijalista koji bi tu uslugu pružao u javnom sustavu.
Po njihovim tvrdnjama, time sportašima preostaje odlazak na preglede u privatnu ustanovu koja djeluje u zakupljenim prostorima Doma zdravlja.
"Ne protivimo se radu privatnih ustanova, ali sportaši i roditelji moraju imati izbor. Dom zdravlja ima vlastiti laboratorij i potrebnu infrastrukturu, dok privatna ustanova koja radi u njegovim prostorima nema vlastiti laboratorij, ali je pronašla način pružati ovu uslugu. Moramo dobiti odgovor zašto isto nije moguće organizirati u javnom sustavu“, rekao je Jović.
Trošak pregleda: 70 eura
U Mostu od Grada Zaprešića, Zagrebačke županije i Doma zdravlja traže pronalaženje modela kojim bi se pregledi sportaša omogućili i u javnom sustavu. Kao jedno od mogućih rješenja predlažu sufinanciranje dopunskog rada specijalista medicine rada i sporta uz korištenje postojećeg laboratorija, opreme i osoblja.
Predstavnici Mosta osvrnuli su se i na Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša, zatraživši od Ministarstva zdravstva njegovu žurnu izmjenu. Trošak pregleda iznosi 70 i više eura, što pada na roditelje, skrbnike i same sportaše, naveli su.
Bekavac je ustvrdio da je Pravilnik stručno nedorečen i teško provediv jer ne razlikuje potrebne mjere sportaša prema dobi, intenzitetu bavljenja sportom i razini zdravstvenog rizika. "Dijete od sedam godina koje prvi put dolazi na trening ne može imati isti opseg pregleda kao profesionalni sportaš ili rekreativac koji je izložen velikim naporima“, rekao je.
Dodao je i kako u Hrvatskoj nema dovoljno specijalista medicine rada i sporta te da brojne ordinacije nisu opremljene za provođenje svih propisanih pretraga.