Most upozorava na probleme sportaša u Zaprešiću: Preglede trebaju imati u javnoj ustanovi

Predsjednik Mosta Grada Zaprešića Luka Jović i predsjednik Savjeta za zdravstvo Mosta Ivan Bekavac kazali su na konferenciji za novinare da Dom zdravlja raspolaže laboratorijem, opremom i osobljem, ali da se pregledi sportaša ne planiraju tamo obavljati jer trenutačno nema dostupnog specijalista koji bi tu uslugu pružao u javnom sustavu.

Po njihovim tvrdnjama, time sportašima preostaje odlazak na preglede u privatnu ustanovu koja djeluje u zakupljenim prostorima Doma zdravlja.

"Ne protivimo se radu privatnih ustanova, ali sportaši i roditelji moraju imati izbor. Dom zdravlja ima vlastiti laboratorij i potrebnu infrastrukturu, dok privatna ustanova koja radi u njegovim prostorima nema vlastiti laboratorij, ali je pronašla način pružati ovu uslugu. Moramo dobiti odgovor zašto isto nije moguće organizirati u javnom sustavu“, rekao je Jović.