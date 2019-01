Splićani prozivaju šeficu Komunalnog redarstva i traže od Opare da je smijeni

U zgradi na adresi Stepinčeva 11 u Splitu, u četvrti Lokve, vlasnik stana u prizemlju uzurpirao je i ogradio gradsku zelenu površinu. Slučaj ni po čemu ne bi bio jedinstven da nije otkriveno kako upravo u toj zgradi stan posjeduje obitelj Esme Kalembe, dugogodišnje šefice Komunalnog redarstva

'Građani su prijavljivali problem Odsjeku za komunalu, no bez reakcije. Nije im bilo jasno dok nisu vidjeli da je u zgradi stan u vlasništvu obitelji Kalemba, što potvrđuje i ime Damira Kalembe, koji ga ljeti iznajmljuje kao apartman. Povjerenje građana prema komunalnim službama grada Splita previše puta je narušeno, a ako su čelne osobe spremne zatvoriti oči pred svojim susjedima u vlastitoj zgradi i dozvoliti ilegalne radnje poput ograđivanja javne zelene površine, čak i nakon prijave građana, onda je jasno da takve osobe moraju momentalno letjeti iz sustava, Banovine, svega', stoji u objavi na Facebooku.

Otkrila je to popularna facebook stranica 'Dnevna doza splitskog nereda', na kojoj se od prošlog ljeta objavljuju primjeri komunalnog kaosa i na čije objave posljednjih mjeseci gradske službe promptno reagiraju. Ovaj put javno su prozvali i gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da ispita slučaj Kalemba i, ukoliko je to točno, 'dotičnu udalje iz službe'.

RASPLET DO KRAJA SIJEČNJA

'Od 1994. godine radim u redarstvu i sa sigurnošću mogu reći da nikada nije zaprimljena prijava oko ovakvog ograđivanja javnih površina, a nažalost ima ih poprilično. Nijednu prijavu nikada nismo zanemarili i zapustili. Nemam Facebook i ne pratim što je napisano, ali to sigurno ne može biti štetno, redar će se uputiti na lokaciju', kazala je za tportal.

Jedan od administratora stranice Dnevna doza splitskog nereda Bojan Ivošević, pak, tvrdi da to nije istina: njihovi izvori tvrde da su telefonski pokušavali alarmirati Komunalno redarstvo, no da su bahato odbijeni svaki put kad bi čuli o kojoj adresi se radi. Također su, kaže, na reakciju pokušavali potaknuti i gradsku tvrtku Parkovi i nasadi, koja po njihovoj tvrdnji održava uzurpiranu javnu površinu. Reakcije do danas nije bilo.