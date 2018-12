Split izglasao proračun od 1,1 milijardu kuna, gradonačelnik tvrdi: 'Zagrizli smo jako'

Splitsko Gradsko vijeće na sjednici u četvrtak s 20 glasova za i devet protiv prihvatilo je proračun od 1,1 milijardu kuna, za koji je gradonačelnik Andro Krstulović Opara rekao da je poticajan, razvojni i strateški orijentiran, a oporba da je nerealan i teško ostvariv

'Zagrizli smo jako, ako treba prigrist ćemo, zubi će pucati, ali nećemo stati. Previše je zaostataka', rekao je i dodao kako je to 'jedina prigoda za hvatanje vlaka koji juri pored nas'.

'Split je u zaostatku gotovo desetljeće u usporedbi s drugim gradovima', zaključio je gradonačelnik Krstulović Opara.

Batarelo: Cijeli prijedlog je zabrinjavajući i PR-ovski

Natalia Tafra Bazina (Pametno) je upozorila kako je vijećnicima prijedlog proračuna za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu dostavljen prije sedam dana iako je za to zakonski rok bio 15. studenoga. Rekla je kako nije toliki problem kršenje zakona, kao ni održavanje najvažnije sjednice u tjednu prije Božića i dan uoči još jedne tematske sjednice.

'Nažalost ispred sebe imamo nerealan proračun, plan prepun dobrih želja koji će biti teško ostvariv. Prošao je sv. Nikola, možda ako plan stavimo ispod bora, dovoljno čvrsto stisnemo oči i palčeve, nekim čudom dođe do realizacije. Izvjesno je da ćemo i ovaj plan proračuna smanjivati rebalansom', poručila je Tafra Bazina.

I Aida Batarelo (SDP) je ocijenila da prijedlog proračuna kasni i tvrdi da je dokument antidatiran, 'tim više što je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić početkom prosinca izjavio da nema spoznaja o tome kada će ići izglasavanje proračuna'.

Batarelo je rekla kako u dokumentu nedostaju podaci o realizaciji iz prošle godine tako da vijećnici nemaju usporednih pokazatelja, pa se npr. ne može lako doći do informacije da su rashodi za zaposlene povećani za 30 milijuna kuna. Postavila je i pitanje gdje su uštede od racionalizacije u sistematizaciji.

'Posebno me brine buduće zaduživanje i to se planira 2020. za 151.956,030 kuna. Zabrinjava me i namjera da se redovita djelatnost Parkova i nasada financira sa 12.427,000 kuna i to preko Fonda za zaštitu okoliša, kao i financiranje s milijun kuna ugradnje liftova putem planirane subvencije privatnom trgovačkom društvu. Cijeli prijedlog proračuna bi nazvala zabrinjavajućim i PR-ovskim, ali PR ne može vječno trajati, samo se bojim da će se Grad Split na kraju mandata ove vlasti osvijestiti prezadužen', ocijenila je Batarelo.

Nezavisni vijećnik Ante Zoričić se tijekom sjednice oglasio priopćenjem u kojem navodi da je izašao iz vladajuće koalicije. To obrazložio time kako je 'vjerovao da će iz pozicije člana vladajuće koalicije utjecati na brže rješavanje projekata koje je počeo u prošlom mandatu i da će imati podršku za počinjanje trećeg projekta što se, nažalost, nije dogodilo'.

U priopćenju navodi i kako svoj rad u prošlom razdoblju ocjenjuje nedovoljno učinkovitim i sebe drži isključivim krivcem što je predugo vjerovao da je to za njega najbolji put. Istaknuo je kako se neće pridružiti ni jednom klubu, da će djelovati samostalno, po savjesti, kao i dosad, ali s manje obzira koji se inače podrazumijeva kada ste dio neke opcije. Izrazio je želju da i dalje surađuje sa Željkom Kerumom koji se, napisao je, pokazao kao najkorektnija osoba koju je upoznao u politici.

Sjednica Gradskog vijeća prekinuta je večeras nakon što je ukupno izglasano 15 od 29 točaka dnevnog reda. Za sutrašnji nastavak sjednice ostalo je 14 točaka, nakon čega će uslijediti tematska rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Splita.