'Pod mantrom 'Split je glavni' Krstulović Opara zbrinjava samo one koji su vjerni HDZ-u ili Kerumu'

Nakon što je politika potpuno ovladala gradskim poduzećima, svoju hobotnicu šire i na kulturu, smatraju u Pametno. Vladajuća koalicija HDZ – Željko Kerum, tvrde, direktorske pozicije koristi kao stranački poligon za podobne pojedince, a najnoviji skandal sa smjenom ravnateljice Visković samo je nastavak te pogubne politike.

'U Splitu umire kultura. Tamara Visković je bogatstvo splitske i nacionalne kulturne scene, a gradonačelnik (Andro Krstulović Opara) je potpuno nezasluženo miče kako bi fotelju ravnatelja poklonio svom stranačkom kolegi. Nikad im dosta. Upliću se u rad svega što vrijedi u ovom gradu ili ima potencijal da vrijedi, od HNK i izbora intendanta do kinoteke Zlatna vrata. Postavljaju svoje, nekompetentne, ljude u upravna vijeća, nadzorne odbore, uprave. Najgore je to što gradonačelnik u javnosti slatkorječivo govori jedno, a iza kamera radi nešto sasvim drugo. Pod mantrom 'Split je glavni' zbrinjava samo one koji su vjerni HDZ-u ili eventualno Željku Kerumu. Baš uvijek je stranački kadar u pitanju i uopće im nije neugodno lagati građane u lice', kaže Marijana Puljak, predsjednica Pametno i potpredsjednica Gradskog vijeća i dodaje da je ovakva politika nasilje nad zdravim razumom, a ovim činom gradonačelnik tjera mlade ljude iz Splita i Hrvatske, šaljući im poruku da su nevažni, da znanje i iskustvo ništa ne vrijede ako nemaš njihovu stranačku iskaznicu.