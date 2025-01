Kovačević žestoko odgovorio Primorcu: Ti si dvorska luda i propali Plenkovićev projekt

Primorac je održao konferenciju za medije na temu: "Zoran Milanović - najgori premijer, nikad gori predsjednik!" na mjestu na kojem je za vrijeme lockdowna Milanović bio gost u klubu Dragana Kovačevića.

"On negira to što je napravio, laže ljude. Kad ga novinari pitaju, kaže da je tamo bio slučajno jer je bilo viška hrane, kaže Primorac i dodaje: To je ljudski poraz čovjeka koji se zove predsjednik. On ima karaktetrističku odbojnost prema medijima i građanima. On počne napadati. Hrvatska treba dobiti odgovor što je Milanović radio. Njegovo prijateljstvo koje je dovelo do jedne od najvećih afera u Hrvatskoj... Opterećen je s toliko afera...", rekao je Primorac.