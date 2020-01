Slovenski premijer rušenjem vlade želi izazvati izvanredne izbore kako bi ojačao svoju poziciju. A mogao bi proći i kao Salvini

Slovenija je u ponedjeljak ostala bez vlade koja je trajala tek nešto više od 16 mjeseci. U političkim kombinacijama dan poslije iznenadne odluke premijera Marjana Šareca još uvijek je neizvjesno hoće li biti izvanrednih izbora ili će se uspjeti formirati neka nova vlada

'To može biti samo desna vlada', kazao je Marjan Šarec u utorak, jasno davši do znanja da su njegov cilj prijevremeni izbori na kojima bi konsolidirao vlast, odnosno formirao snažniju i stabilniju vladu, te da nikakvo preslagivanje ne dolazi u obzir, posebno jer mu ankete trenutno idu u prilog. Međutim mogao bi se provesti kao Matteo Salvini, a koji je sredinom prošle godine srušio talijansku vladu u želji da fotelju drugog čovjeka zamijeni onom prvog. Kao što je poznato, Salvini se prekombinirao i završio je u dubokoj oporbi, odakle negoduje i dalje zaziva izbore.

'S 13 zastupnika i trenutačnom koalicijom ne mogu ispuniti sva obećanja. No mogu ih ispuniti poslije izbora', rekao je Šarec u ponedjeljak, nakon što je raspustio vladu.

Plan o novim izborima Šarecu bi se mogao izjaloviti jer su mnogi zastupnici svjesni toga da više nikad neće uspjeti doći do lukrativne apanaže parlamentarnog zastupnika, spekulira se u slovenskim medijima. I stranka bivšeg premijera Mire Cerara, koju sada predvodi ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek, i Stranka Alenke Bratušek daleko su ispod izbornog praga i sigurno im ne odgovaraju izbori. I Šarec je svjestan opasnosti koja mu prijeti pa nudi mogućnost suradnje putem koje bi dio ljudi iz SMC-a uveo u novi parlament.

Ključar eventualne nove većine upravo je, kako piše mariborska Večer, pragmatični i ideološki neopterećeni ministar Počivalšek. Te novine navode da je Počivalšek uzeo u obzir Šarecovu ponudu, ali ga nije zadovoljila pa je ostavio vrata otvorena za razgovore sa SDS-om Janeza Janše i drugim strankama, ponajviše SAB-om Alenke Bratušek i 'trgovcem' Zmagom Jelinčićem te njegovom Slovenskom nacionalnom strankom (SNS), koji si ne mogu priuštiti izlazak na prijevremene izbore jer bi to bio njihov najvjerojatniji politički kraj. Počivalšek navodno ima ambiciju osobno preuzeti premijersku dužnost.

'Želim mu svu sreću', odgovorio je pomalo zajedljivo Šarec na pitanje slovenskih novinara da komentira tu mogućnost.

Za to vrijeme Janša okreće pilu naopako i govori da su izvanredni izbori najbolja mogućnost, ali ne treba sumnjati u to da će ovaj iskusni političar znati iskoristiti priliku da ponovno preuzme uzde vlasti i bez izbora ako mu se ukaže prilika za to. Da vrlo brzo očekuje izbore, za tportal je izjavio u studenom prošle godine na samitu EPP-a u Zagrebu.