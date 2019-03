Škrlec neće na europske izbore: 'Naradio sam se, pušem Ruži Tomašić za vrat, ali nemam s kime'

Eurozastupnik Davor Škrlec (nezavisni/Zeleni-Europski slobodni savez) neće se kandidirati za novi mandat na izborima koji će se održati od 23. do 26. svibnja ove godine. Škrlec je u kratkom razgovoru za tportal naveo nekoliko razloga koji su ga naveli da se ne odluči kandidirati za novi mandat u Europarlamentu koji stoluje u dva grada, Strasbourgu i Bruxellesu

'Smatram da ne bi bilo korektno da se sad vraćam u stranku iz koje sam izašao, a na čijoj sam listi otišao u Europski parlament, da im se priklanjam ili 'šmajham' kao nezavisni kandidat i da tu pokušamo pronaći nekakvu suradnju i korist, da se njima poveća vidljivost, a ja da odem u Parlament. Šanse za to su vrlo male, ali isto tako smatram da bi to bilo licemjerje prema glasačima ORaH-a, kao i članovima, bivšim i sadašnjim…', kazao nam je Škrlec.

I treći je razlog što se neće kandidirati za novi mandat u Europskom parlamentu to što postoji velika šansa da Hrvatska neće iskoristiti novo zakonodavstvo na kojem je radio, a to su kružna ekonomija, energetska unija i svemirski program. 'To su potencijali koje Hrvatska može iskoristiti za razvoj gospodarstva ukoliko bude ambicioznija u prenošenju tog europskog zakonodavstva u svoje nacionalno i ako to počne primjenjivati na način koji će pružiti šansu gospodarstvu za razvoj proizvoda i za plasiranje na europsko tržište', smatra eurozastupnik.