SDP-ovci začuđeni Mirelom Holy na listi: 'Vraća se, a kritizirala je i Bernardića i SDP'

Nakon što je Predsjedništvo SDP-a jučer potvrdilo Mirelu Holy kao kandidatkinju na listi za europske izbore, stigle su i prve reakcije iz stranke. Za izbore, koji će se održati krajem svibnja, pripremaju se i druge stranke

'Svatko tko može pomoći da napravimo što bolji rezultat za mene je dobrodošao, ali uvijek treba voditi računa o tome da se za birače SDP-a ne bori od jučer do danas, da za njih treba raditi i da oni vrlo dobro pamte koliko, tko i na koji način radi. Treba voditi računa o tome kako naši birači reagiraju na određene stvari i voditi računa kako svojim izjavama, postupcima i radom u prošlosti utječeš na one koji te podupiru', kazao je SDP-ov Gordan Maras novinarima u Saboru.

Glavašević: Neću biti na listi Dalije Orešković

Za europske izbore pripremaju se i druge stranke. Amsterdamska koalicija već sutra predstavit će svoju listu, a Mirando Mrsić iz Demokrata, stranke koja se posljednja priključila koaliciji, kaže da on neće biti na listi. Na listi će, kazao je, biti Marina Gradišer, liječnica iz Čakovca. 'Amsterdamska koalicija na izborima očekuje dva mandata, a mislim da ćemo se boriti i za treći', poručio je kratko Mrsić.



Europske izbore, po svemu sudeći, zasad neće vidjeti neovisni zastupnik Bojan Glavašević. Iako se spekuliralo o njegovoj suradnji s Dalijom Orešković, Glavašević je potvrdio da neće biti na listi. 'Kako trenutačno stvari stoje, mislim da neću biti kandidat, a motivi su osobne prirode', poručio je Glavašević.



Bačić: Ne uklanjamo Maletić s liste, ona je sama htjela na Revizorski sud EU



Svoju listu, ponovio je pak predsjednik HDZ-ovog Kluba zastupnika Branko Bačić, ta će stranka predstaviti u ožujku.



'HDZ je ozbiljna politička demokratska stranka i kod nas se sukladno Statutu i ranijem iskustvu zna procedura. Tu proceduru je potvrdilo i Predsjedništvo na svojoj sjednici na kojoj smo rekli da ćemo na Nacionalnom vijeću u drugoj polovini ožujka utvrditi listu, a županijske organizacije smo pozvali da dostave svoje kandidate', kazao je Bačić novinarima u Saboru.



'To će biti najbolja i pobjednička lista', dodao je Bačić.



Iako imena još nisu službeno potvrđena, već se spekulira da bi se na listi trebali naći savjetnik premijera Plenkovića i koordinator za izradu HDZ-ova programa za europske izbore Karlo Ressler, ali i saborski zastupnik Tomislav Sokol, s kojim je tportal nedavno razgovarao.



Na listi pak neće biti aktualne europarlamentarke Ivane Maletić, koju je Vlada jučer predložila za članicu Revizorskog suda EU. Već se spekuliralo da se na taj način Maletić, za koju se šuška da je je dio struje koja nije sklona Plenkoviću, pokušava skloniti s liste.



'Na toj sjednici kada smo raspravljali o europskim izborima bilo je riječi i o kandidaturi na Revizorski sud. U toj raspravi Maletić je izrazila želju da bi se ona kandidirala za članicu Revizorskog suda. Nitko nju ne uklanja, to je bila njena izričita želja, a vido sam da je u kasnijoj izjavi i ona to prikazala kao naredak o svojoj karijeri. Iskreno, na toj sjednici mi je to bilo iznenađenje, ali sam iz razgovora s njom ocijenio da je to doista njena želja i njen daljnji stručni i radni izazov', kazao je Bačić.