Piletić: Žao mi je što dio sindikata to ne prihvaća

Nije postignut dogovor o osnovici plaće za javne službe u 2026. nakon novog pregovaračkog sastanka sa reprezentativnim sindikatima javnih službi izvijestio je u srijedu predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić te dodao da će Vladinu konačnu ponudu dati na izjašnjavanje članstvu.

Tako ćemo izbjeći bilo kakve dvojbe da je odbijanje Vladine ponude stvar 11 čelnika sindikata javnih službi i Vlada će imati priliku vidjeti što o njezinoj ponudi misli gotovo 190.000 radnika u javnim službama, istaknuo je Stipić u izjavi za novinare. S obzirom da postoji nezadovoljstvo i u dijelu sindikata državnih službi oni će provesti izjašnjavanje kako bismo pokazali da se radi fijasku koji vodi smanjenju životnog standarda zaposlenih u državnim i javnim službama. Vlada nam je dala do znanja kako nema mogućnosti za povećanje konačne ponude i da nema ugovaranja novog materijalnog prava naknade za prehranu u 2026., rekao je i dodao da neće biti novog pregovaračkog sastanka te da je dobro da se s time završilo.

Vjerovali smo da će to dodatno pravo biti ugovoreno te da će se jedino pregovarati o iznosu i početku njegove primjene, rekao je Stipić te dodao da je Vlada taj novac preusmjerila prema osnovici. Na taj način odgovornost prebacuju na sindikate da su osnovicu pretpostavili naknadi za prehranu. Time su pokazali socijalnu neosjetljivost jer naknada za prehranu puno više znači primjerice čistačici i domaru nego nekome s puno višim koeficijentom, pojasnio je Stipić.