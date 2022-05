Selak Raspudić o Mireli Čavajdi: Nitko nema pravo suditi o njezinu slučaju

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u N1 Studiju uživo komentirala je slučaj trudnice Mirele Čavajde. Ona ističe da slučaj ima i pravnu i etičku dimenziju te da je potrebno sagledati obje da bi imali pravu raspravu.

“Mi ovdje ne govorimo o klasičnom pravu na pobačaj, što je u Hrvatskoj dozvoljeno do 12. tjedna trudnoće, nego o slučaju gdje i zakon štiti fetus nakon 12. tjednog. Jedan liječnički konzilij odlučuje o tome ima li žena pravo prekinuti trudnoću. Po sadašnjem zakonu, ona ima na to zakonsko pravo, no upravo zato što je zakon reguliran na manjkav način, to liječnike ostavlja u ozbiljnim etičkim dilemama koje ne možemo preskočiti i za koje imam razumijevanja”, kazala je Selak Raspudić.

“Po postojećem zakonu, u slučaju da je liječnički konzilij procijenio da je riječ o teškim malformacijama ploda, onda ona ima pravo na prekid trudnoće”, dodala je.

Selak Raspudić kaže da SDP uopće nije konzultirao struku. “Ispadaju smiješni. Bilo koji ginekolog koji pročita uvod i obrazloženje njihovog zakona u kojem govore da će produljiti rok za rani pobačaj koji je zakonski dozvoljen na 12. tjedana, vidio bi da oni ne razlikuju gestacijske tjedne od onog što je u sadašnjem zakonu 10. tjedan od dana začeća što je zapravo 12. gestacijski tjedan. Oni se busaju u prsa da bi produljili nešto što je u zakonu već tako.”

Ponovno je prozvala SDP zbog zakonskog prijedloga i poručila da oni “parazitiraju na nečijoj tragediji politički”.

Osvrnula se i na samu trudnicu. “Treba pokazati suosjećanje, nitko nema pravo o njezinom slučaju suditi.”