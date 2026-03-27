Šef zagrebačkih vatrogasaca: 'Sutra je dan D'

Glavni zapovjednik JVP Zagreb, Siniša Jembrih otkrio je kako su već primili ponude za pomoć, jer u posljednja dva dana rade u duplim smjenama

Među brojnim službama koje rade na otklanjanju poteškoća uzrokovanih nevremenom, među najaktivnijima su vatrogasci. Zapovjednik JVP-a Zagreb, Siniša Jembrih otkrio je kako su vatrogasci u metropoli u četvrtak imali oko 550 intervencija, a danas više od 100. "Kako mi odrađujemo intervencije, tako dolaze nove dojave od građana. Bit će tu još puno posla za sve. Prevelik je broj intervencija da bi se nekakva statistika izvlačila. Ali, izgleda da je ovaj dio ispod Sljemena i prema zapadu najpogođeniji", rekao je Jembrih za N1.

Pojačani način rada Dodao je da su prešli na pojačani način rada, što podrazumijeva duple smjene. U pomoć im priskaču i dobrovoljni vatrogasci, zbog čega procjenjuje da ih ima dovoljno na terenu. Gotovo tri četvrtine intervencija ticalo se uklanjanja suršenih stabala, a bilo je i nešto požara te uklanjanja visećih dijelova krovova. "Danas je problem bila ta orkanska bura pa nismo dali ljudima da ih se diže 30-40 metara u zrak, što nije na kraju ni dopušteno", rekao je pa otkrio da im je sutra "Dan D", kad žele poslati veliki broj ljudi i ekipa pa će vidjeti što dalje. Komentirao je i izjavu svog zamjenika Tomislava Resmana koji je rekao da su ga iskusni kolege zvale i rekle da će netko poginuti. "Bilo je par situacija prilikom uklanjanja stabala kad je počelo padati pa su bili u neposrednoj životnoj opasnosti. Na sreću, nikome se nije ništa dogodilo", rekao je i dodao da je jučer jednom vatrogascu lakše ozlijeđena noga na intervenciji kod požara.