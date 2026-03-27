Šef zagrebačkih vatrogasaca: 'Sutra je dan D'

Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Glavni zapovjednik JVP Zagreb, Siniša Jembrih otkrio je kako su već primili ponude za pomoć, jer u posljednja dva dana rade u duplim smjenama

Među brojnim službama koje rade na otklanjanju poteškoća uzrokovanih nevremenom, među najaktivnijima su vatrogasci.

Zapovjednik JVP-a Zagreb, Siniša Jembrih otkrio je kako su vatrogasci u metropoli u četvrtak imali oko 550 intervencija, a danas više od 100.

"Kako mi odrađujemo intervencije, tako dolaze nove dojave od građana. Bit će tu još puno posla za sve. Prevelik je broj intervencija da bi se nekakva statistika izvlačila. Ali, izgleda da je ovaj dio ispod Sljemena i prema zapadu najpogođeniji", rekao je Jembrih za N1.

Pojačani način rada

Dodao je da su prešli na pojačani način rada, što podrazumijeva duple smjene. U pomoć im priskaču i dobrovoljni vatrogasci, zbog čega procjenjuje da ih ima dovoljno na terenu. Gotovo tri četvrtine intervencija ticalo se uklanjanja suršenih stabala, a bilo je i nešto požara te uklanjanja visećih dijelova krovova.

"Danas je problem bila ta orkanska bura pa nismo dali ljudima da ih se diže 30-40 metara u zrak, što nije na kraju ni dopušteno", rekao je pa otkrio da im je sutra "Dan D", kad žele poslati veliki broj ljudi i ekipa pa će vidjeti što dalje.

Komentirao je i izjavu svog zamjenika Tomislava Resmana koji je rekao da su ga iskusni kolege zvale i rekle da će netko poginuti.

"Bilo je par situacija prilikom uklanjanja stabala kad je počelo padati pa su bili u neposrednoj životnoj opasnosti. Na sreću, nikome se nije ništa dogodilo", rekao je i dodao da je jučer jednom vatrogascu lakše ozlijeđena noga na intervenciji kod požara.

Najviše intervencija vatrogasci su imali zbog srušenih stabala Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Dobili ponude za pomoć

Smatra da je ovakvih nevremena sve više, ali dodaje da se trude pomoći koliko mogu. Premijer Andrej Plenković već je najavio pomoć Zagrebu, a nju bi mogli dobiti i vatrogasci.

"Vidjet ćemo sutra koliko možemo odraditi intervencija. Primili smo više ponuda za pomoć, prije svega s državnog nivoa. Ukoliko će trebati, zaista ćemo, naravno, prihvatiti pomoć", rekao je Jembrih i potom poslao poruku građanima.

"Sve linije hitnih službi su potpuno, potpuno zagušene. Ono što građanima treba reći je da i dalje slušaju upute nadležnih službi, ne izlažu se nepotrebnoj opasnosti. I to je to, brinimo se jedni za druge", zaključio je Jembrih.

>>> Situaciju s nevremenom u Zagrebu pratite OVDJE <<<

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Plenković obećao pomoć Zagrebu: Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu

  • 18:31

    Civilna zaštita: Budite i dalje na oprezu Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više od 4000 poziva od jučer, 26. ožujka do danas zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju, javili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.  Zabilježene su i veće štete: oštećen Košarkaški centar Dražen Petrović, oštećen dio nadstrešnice na bolnici Rebro, oštećenja na više škola i vrtića.  Prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva. Osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Županijskih centara 112 Karlovac (160) i Krapina (100). "Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na otklanjanju posljedica. Budite i dalje na oprezu", poručuju iz Civilne zaštite.

  • 18:26

    Tomašević: Najveća šteta na autima i zgradama Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola.  >> OPŠIRNIJE <<

  • 17:39

    Poplava prijeti okolici Zaprešića "Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo", izvijestili su iz Grada Zaprešića.
