SDP traži povećanje naknada za bolovanje zbog bolesti djeteta

SDP-ova Sabina Glasovac primijetila je da su vladajućima puna usta demografske obnove, ali od konretnih poteza nema ništa te se referirala na upute bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša roditeljima bolesne djece da se s pitanjima naknada obrate Ustavnom sudu i da pišu ustavnu tužbu.

Posebno se osvrnula na ulogu DP-ova ministra demografije Ivana Šipića, koji je na početku mandata najavio drastično povećanje upravo ove naknade.

'On svoje obećanje nije realizirao, niti je ovaj zakon ikada uputio čak ni u javnu raspravu. Istodobno roditelji gledaju teatar apsurda između HDZ-a i DP-a te i dalje otvaraju godišnje odmore ne bi li bili sa svojom djecom za vrijeme njihove bolesti', rekla je Glasovac.

SDP-ova zastupnica Tanja Sokolić objasnila je da roditelji zbog bolesti djeteta mlađeg od 3 godine primaju stopostotnu naknadu za dugotrajno bolovanje. Međutim, roditelji djeteta do 7 godina primaju 70 posto naknade.

'Ovim izmjenama zakona uklonit ćemo postojeći cenzus i omogućiti naknadu plaća u iznosu bez ograničenja. I to do sedme godine', rekla je Sokolić, dodajući kako SDP-ov prijedlog inzistira i da se pravo na naknadu produlji. 'Ono trenutno traje do 60. dana bolovanja, a mi želimo da naknada traje do kraja bolesti djeteta', poručila je naglasivši da bi izmjene zakona mogle dugoročno pozitivno utjecati na demografske trendove.