SDP se pod Bernardićem osipa kao nikad prije, pogledajte tko je sve otišao i zašto

Zdravko Ronko, dugogodišnji SDP-ovac i bivši župan, odlučio je napustiti redove SDP-a. No on je tek jedan u nizu zastupnika najveće oporbene stranke koji su zbog neslaganja s politikom šefa SDP-a Davora Bernardića odlučili otići

Odlaskom Zdravka Ronka broj SDP-ovih zastupnika u Saboru smanjio se na 34, no bivši požeški župan nije prvi koji je napustio zastupničke redove te stranke.

'Više od 17 godina član sam SDP-a i vjerovao sam u ideje i program koji zastupa. Moram biti iskren i prema sebi i prema biračima - danas se više ne osjećam dobro kao član te stranke. Sam gubitak izbora jasna je poruka građana što misle o nama te je jasna poruka njihovog nezadovoljstva stanjem unutar stranke. Osim toga, osjećam golemo nezadovoljstvo među članovima. Upravo zato odlučio sam najprije podnijeti ostavku na mjesto županijskog predsjednika SDP-a, a potom započeti sa samostalnim, odnosno nezavisnim djelovanjem u Hrvatskom saboru. SDP je postao podijeljena stranka , a ja ne želim biti ni na jednoj strani. Osjećam da sam došao do kraja svog puta u toj stranci i da je vrijeme da krenem djelovati samostalno', poručio je tada Žagar.

Iako je do tada bio gotovo pa nevidljiv u SDP-ovim saborskim redovima, Žagar je posljednjih mjeseci procvjetao. Naime, nakon odlaska iz SDP-a nastavio je djelovati kao nezavisni zastupnik, no unutar kluba Mosta. Uz to je bio Mostov kandidat za virovitičkog župana na lokalnim izborima prošle godine.

'Volio bih se vratiti u SDP, ali u ovome trenutku, prema onome što vidim, nemam se kamo vratiti. One kolege koje su govorile da sam ja kriv za poraz SDP-a u Virovitičko-podravskoj županiji o tim postocima mogu sada samo sanjati', kazao je u srijedu Žagar novinarima u Saboru.