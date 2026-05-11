Schmidt potvrdio ostavku, Dodik likuje: Kako došao, tako i odlazi-bez legitimiteta

I.K./Hina

11.05.2026 u 11:03

Milorad Dodik Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC
Ured visokog međunarodnog predstavnika u ponedjeljak je službeno potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što su dan ranije o tome izvijestili mediji kojima je Schmidt potvrdio napuštanje ove pozicije.

Prema priopćenju objavljenom na službenoj stranici OHR-a, naglašeno je da Bosna i Hercegovina mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama.

Posebno je istaknuta potreba provođenja ustavnih i izbornih reformi na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Dodaje se da upravo provedba tih presuda ostaje ključna za funkcionalniji politički sustav.

Christian Schmidt u svom je zadnjem oglašavanju naveo da Bosna i Hercegovina ostaje “nedovršen projekt mira”, ali i država s jasnom europskom perspektivom ako domaće vlasti provedu nužne reforme i ojačaju institucije.

Vodeće stranke Federacije bez komentara

Iz vodećih stranaka iz Federacije BiH nije bilo službenih komentara o odlasku Schmidta niti o mogućem budućem modelu međunarodne prisutnosti u BiH.

Za razliku od toga, Milorad Dodik otvoreno je pozdravio odlazak njemačkog diplomata, ustvrdivši da Schmidt “odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao – bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani”.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo i da će Republika Srpska pokrenuti kazneni postupak radi utvrđivanja ’materijalne štete nastale Schmidtovim djelovanjem’ dodajući da je ‘Republika Srpska neuništiva’.

Christian Schmidt Izvor: EPA / Autor: FABIO CIMAGLIA

Bivši predstavnik: Trebamo novu inicijativu

Bivši visoki predstavnik Carl Bildt također se oglasio na društvenoj mreži X poručivši da je institucija visokog predstavnika godinama bila pod pritiskom Rusije, ali mu je presudila intervencija SAD-a.

Ocijenio je da je Europska unija bila “slaba u svom pristupu”, ali da se sada mora konsolidirati.

“OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa”, poručio je Bildt.

