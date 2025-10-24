Sastanak Koalicije voljnih: EU treba kopirati sankcije SAD-a prema Lukoilu i Rosnjeftu

Čelnici država saveznica Ukrajine, okupljeni u tzv. Koaliciji voljnih, na susretu u Londonu u petak zauzeli su se za daljnje jačanje podrške Ukrajini, posebno u vidu oružja, i jačanje pritiska na Rusiju uz pomoć sankcija
Britanski premijer Keir Starmer rekao je da je na sastanku Koalicije voljnih bilo "apsolutno jasno" da se napredak u pogledu korištenja zamrznute ruske imovine za potporu Ukrajini mora dogoditi brzo.
"EU je jučer poduzeo jako važan korak naprijed i na sastanku ovog poslijepodneva bilo je apsolutno jasno da se napredak mora postići u kratkom roku", rekao je Starmer novinarima nakon sastanka u Londonu na kojem su se okupili europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Starmer se referirao na 19. paket europskih sankcija protiv Rusije kojima se zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina i ciljaju entiteti koji se kreću od kineskih rafinerija do banaka u srednjoj Aziji i liječnika u ruskim zatvorima.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je također sudjelovao na sastanku, rekao je da je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o pitanju slanja raketa Tomahawk Ukrajini te da je to pitanje još uvijek u fazi razmatranja.
"Predsjednik i ja smo o tome razgovarali. Pitanje i dalje razmatra predsjednik i, ponavljam, na SAD-u je da odluči", rekao je Rutte.
Kazao je i da je na svakoj zemlji saveznici da odluči koje će oružje isporučiti Ukrajini te da SAD osiguravaju i nastavit će osiguravati širok raspon oružja.
Rutte je rekao novinarima da će nove američke sankcije Rusiji staviti veći pritisak na Putina, kojemu ponestaju novac, vojnici i ideje.
"Naša potporu Ukrajini djeluje", rekao je Rutte, dodajući da Putin ostvaruje minimalne pomake na bojišnici u Ukrajini.
Zelenski je pozvao saveznike Kijeva da uvedu sankcije protiv svih ruskih naftnih kompanija, ruske flote u sjeni i naftnih terminala kako bi se oslabilo sposobnost Moskve da financira rat u Ukrajini.
Naglasio je da Rusija, koja napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, pokušava iskoristiti predstojeću zimu za pritisak na Ukrajinu.
"Mir se rađa iz pritiska na agresora", rekao je Zelenskij novinarima nakon sastanka.
Premijeri Danske i Nizozemske ponovili su na konferenciji za novinare nakon samita potrebu za pojačavanjem pritiska na Rusiju.
Nizozemski premijer Dick Schoof rekao je da bi Europska unija trebala kopirati američke sankcije ruskim naftnim kompanijama kako bi povećala pritisak na Putina da okonča rat u Ukrajini.
"Bilo bi dobro kada bi EU kopirao američko-britanske sankcije protiv Lukoila i Rosnjefta", rekao je nakon sastanka.