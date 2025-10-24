Sastanak Koalicije voljnih: EU treba kopirati sankcije SAD-a prema Lukoilu i Rosnjeftu

Čelnici država saveznica Ukrajine, okupljeni u tzv. Koaliciji voljnih, na susretu u Londonu u petak zauzeli su se za daljnje jačanje podrške Ukrajini, posebno u vidu oružja, i jačanje pritiska na Rusiju uz pomoć sankcija

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da je na sastanku Koalicije voljnih bilo "apsolutno jasno" da se napredak u pogledu korištenja zamrznute ruske imovine za potporu Ukrajini mora dogoditi brzo. "EU je jučer poduzeo jako važan korak naprijed i na sastanku ovog poslijepodneva bilo je apsolutno jasno da se napredak mora postići u kratkom roku", rekao je Starmer novinarima nakon sastanka u Londonu na kojem su se okupili europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Starmer se referirao na 19. paket europskih sankcija protiv Rusije kojima se zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina i ciljaju entiteti koji se kreću od kineskih rafinerija do banaka u srednjoj Aziji i liječnika u ruskim zatvorima. Video: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je također sudjelovao na sastanku, rekao je da je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o pitanju slanja raketa Tomahawk Ukrajini te da je to pitanje još uvijek u fazi razmatranja. "Predsjednik i ja smo o tome razgovarali. Pitanje i dalje razmatra predsjednik i, ponavljam, na SAD-u je da odluči", rekao je Rutte. Kazao je i da je na svakoj zemlji saveznici da odluči koje će oružje isporučiti Ukrajini te da SAD osiguravaju i nastavit će osiguravati širok raspon oružja. Rutte je rekao novinarima da će nove američke sankcije Rusiji staviti veći pritisak na Putina, kojemu ponestaju novac, vojnici i ideje. "Naša potporu Ukrajini djeluje", rekao je Rutte, dodajući da Putin ostvaruje minimalne pomake na bojišnici u Ukrajini.