Moskva predala Kijevu više od tisuću tijela ukrajinskih vojnika

Ruski mediji izvijestili su da je Moskva zauzvrat primila svoju 31 žrtvu. Kijev to nije službeno potvrdio.

Od početka godine, Moskva je Kijevu predala više od 14.000 tijela ukrajinskih vojnika. Ruska strana je u razmjenama primila mnogo manje tijela. Zbog sporog, ali stalnog napredovanja ruskih jedinica, ukrajinske oružane snage često ne mogu pronaći tijela svojih vojnika dok se povlače.

Podaci o žrtvama predmet su tajnosti s obje strane. Deseci tisuća vojnika ubijeni su s obje strane od početka ruske invazije.