Dva ruska vojna lovca upala u zračni prostor Litve. Oglasila se Rusija

23:13 Otvoreno pitanje zamrznute ruske imovine

Čelnici država članica EU-a zatražili su od Europske komisije da što prije predstavi opcije financijske potpore Ukrajine za sljedeće dvije godine, ali je pitanje korištenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno i o tome će se ponovno raspravljati na sljedećem samitu u prosincu >>> pročitajte cijeli tekst

22:39 Oglasila se Rusija

Ranije danas, članica NATO-a Litva izjavila je da su dva ruska vojna zrakoplova upala u njezin zračni prostor u 'očitom kršenju međunarodnog prava'. Potom je rusko ministarstvo obrane podijelilo sažetak onoga što se dogodilo u izjavi na Telegramu. Navedeno je da su ruski borbeni zrakoplovi Su-30 izveli 'trenažni let' iznad ruske Kalinjingradske regije, enklave odvojene od kopnene Rusije koja graniči s Litvom. Zrakoplovi nisu prešli granice nijedne druge zemlje, navodi se u izjavi. Nije spomenuta Litva ili tvrdnja njezine vlade da je njezin zračni prostor narušen.

21:22 EU će poduprijeti Ukrajinu i iduće dvije godine

U nacrtu teksta koji Vijeće još treba odobriti, stoji da je EU predan rješavanju financijskih potreba Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući podršku njezinim vojnim i obrambenim naporima. Nacrt je podržala Belgija, rekao je izvor za Reuters. Belgija drži najveću tranšu zamrznute ruske imovine u Europi, vrijednu oko 225 milijardi dolara. Smatra se da su proračunske i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. oko 135 milijardi dolara. Tekst se nije odnosio na predloženo korištenje ruske imovine za financiranje Ukrajine.

20:13 Još američkih sankcija?

Glasnogovornica Donalda Trumpa, Karoline Leavitt, odgovarala je na pitanja novinara u Bijeloj kući.

'Predsjednik je oduvijek tvrdio da će uvesti sankcije Rusiji kada bude smatrao da je to prikladno i potrebno, a jučer je bio taj dan', rekla je Leavitt. 'Mislim da je predsjednik također dugo izražavao svoju frustraciju Vladimirom Putinom i, iskreno, objema stranama ovog rata'.

'Sastanak između ova dva čelnika nije potpuno isključen. Mislim da se predsjednik i cijela administracija nadaju da će se to jednog dana ponoviti', dodala je Leavitt. 'Ali želimo osigurati da iz tog sastanka postoji opipljiv, pozitivan ishod i da je to dobro iskorišteno predsjednikovo vrijeme'.

Na pitanje hoće li uslijediti još američkih sankcija, Leavitt je rekla da će 'to prepustiti predsjedniku da odluči'.

19:32 Novi incident na nebu

Članica NATO-a Litva izjavila je da su dva ruska vojna zrakoplova danas nakratko ušla u njezin zračni prostor. Dva zrakoplova su zračnom prostoru bila 18 sekundi, a španjolski mlažnjaci iz baltičke divizije NATO-a podignuti su kao odgovor na incident, izjavila je litavska vojska, javlja Sky news.