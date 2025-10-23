Dva ruska vojna lovca upala u zračni prostor Litve. Oglasila se Rusija

'Sankcije su pokušaj vršenja pritiska na Rusiju, kaže Putin, dodajući da je 'dijalog uvijek bolji od rata'.
- Putin američke sankcije nazvao 'neprijateljskim činom'
- Zelenski apelira da EU donese odluku o korištenju zamrznute ruske imovine
- Kineske državne kompanije privremeno su obustavile kupnju ruske nafte koja se prevozi morem
- Litva je prijavila upad u svoj zračni prostor: dva ruska vojna zrakoplova tamo su bila 18 sekundi
- Rusija tvrdi da zrakoplovi nisu prešli ničije granice
23:13 Otvoreno pitanje zamrznute ruske imovine
Čelnici država članica EU-a zatražili su od Europske komisije da što prije predstavi opcije financijske potpore Ukrajine za sljedeće dvije godine, ali je pitanje korištenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno i o tome će se ponovno raspravljati na sljedećem samitu u prosincu
22:39 Oglasila se Rusija
Ranije danas, članica NATO-a Litva izjavila je da su dva ruska vojna zrakoplova upala u njezin zračni prostor u 'očitom kršenju međunarodnog prava'. Potom je rusko ministarstvo obrane podijelilo sažetak onoga što se dogodilo u izjavi na Telegramu. Navedeno je da su ruski borbeni zrakoplovi Su-30 izveli 'trenažni let' iznad ruske Kalinjingradske regije, enklave odvojene od kopnene Rusije koja graniči s Litvom. Zrakoplovi nisu prešli granice nijedne druge zemlje, navodi se u izjavi. Nije spomenuta Litva ili tvrdnja njezine vlade da je njezin zračni prostor narušen.
21:22 EU će poduprijeti Ukrajinu i iduće dvije godine
U nacrtu teksta koji Vijeće još treba odobriti, stoji da je EU predan rješavanju financijskih potreba Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući podršku njezinim vojnim i obrambenim naporima. Nacrt je podržala Belgija, rekao je izvor za Reuters. Belgija drži najveću tranšu zamrznute ruske imovine u Europi, vrijednu oko 225 milijardi dolara. Smatra se da su proračunske i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. oko 135 milijardi dolara. Tekst se nije odnosio na predloženo korištenje ruske imovine za financiranje Ukrajine.
20:13 Još američkih sankcija?
Glasnogovornica Donalda Trumpa, Karoline Leavitt, odgovarala je na pitanja novinara u Bijeloj kući.
'Predsjednik je oduvijek tvrdio da će uvesti sankcije Rusiji kada bude smatrao da je to prikladno i potrebno, a jučer je bio taj dan', rekla je Leavitt. 'Mislim da je predsjednik također dugo izražavao svoju frustraciju Vladimirom Putinom i, iskreno, objema stranama ovog rata'.
'Sastanak između ova dva čelnika nije potpuno isključen. Mislim da se predsjednik i cijela administracija nadaju da će se to jednog dana ponoviti', dodala je Leavitt. 'Ali želimo osigurati da iz tog sastanka postoji opipljiv, pozitivan ishod i da je to dobro iskorišteno predsjednikovo vrijeme'.
Na pitanje hoće li uslijediti još američkih sankcija, Leavitt je rekla da će 'to prepustiti predsjedniku da odluči'.
19:32 Novi incident na nebu
Članica NATO-a Litva izjavila je da su dva ruska vojna zrakoplova danas nakratko ušla u njezin zračni prostor. Dva zrakoplova su zračnom prostoru bila 18 sekundi, a španjolski mlažnjaci iz baltičke divizije NATO-a podignuti su kao odgovor na incident, izjavila je litavska vojska, javlja Sky news.
18:12 Putin: Dijalog je uvijek bolji od rata
Vladimir Putin je dao svoj prvi izravni odgovor na američke sankcije najavljene Rusiji. Kaže da sankcije neće utjecati na rusko gospodarstvo, ali ih je opisao kao 'neprijateljski čin' koji ne jača odnose s SAD-om, prema ruskom državnom mediju TASS.
'Sankcije su pokušaj vršenja pritiska na Rusiju, kaže Putin, dodajući da je 'dijalog uvijek bolji od rata'.
Komentirao je i izvješće Wall Street Journala da je Trumpova administracija ukinula ključno ograničenje na korištenje nekih raketa dugog dometa Ukrajine koje su osigurali zapadni saveznici te izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o domaćim raketama dometa 3000 kilometara. 'Ovo je pokušaj eskalacije', rekao je.
'U slučaju korištenja takvog oružja za napad na ruski teritorij, odgovor će biti vrlo ozbiljan, ako ne i poražavajući. Neka razmisle o tome', upozorio je Putin.
Kako prenosi Sky news, u svom govoru u Ruskom geografskom društvu u Moskvi, Putin kaže da će zamjena ruske nafte na globalnom tržištu potrajati i dovesti do povećanja cijena.
Razgovarajući o otkazanom summitu s Donaldom Trumpom u Budimpešti, Putin kaže da je sastanak predložio SAD. Dodaje da je Trump u svojim jučerašnjim komentarima u Bijeloj kući najvjerojatnije podrazumijevao da je summit 'odgođen'. Rusija želi nastaviti dijalog sa SAD-om, dodaje Putin.
17:56 Skok cijena nafte
Američki predsjednik Donald Trump uveo je sankcije ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosnjeftu kako bi stanjio ruski proračunski prihod i poboljšao šanse za mir u Ukrajini. Učinkovitost tih mjera ovisit će o njegovoj spremnosti da uvede sekundarne sankcije i da riskira skok cijena nafte, smatra Reutersov kolumnist Ron Bousso
17:42 Oglasio se Zelenski
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će čelnici država članica EU-a na svom samitu u Bruxellesu donijeti odluku o korištenju ruske zamrznute imovine za financijsku pomoć Ukrajini, ističući da se Moskva 'jako boji' te odluke
16:38 Udarac iz Kine
Velike kineske državne naftne kompanije privremeno su obustavile kupnju ruske nafte koja se prevozi morem nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila, ruskih naftnih kompanija