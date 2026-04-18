Pedro Sanchez traži reformu UN-a: Zašto ne, nek ga vodi žena

UN osnovan 1945. nije u posljednje vrijeme mogao zaustaviti ratove i sukobe zbog prava veza koje u njemu imaju pobjednice Drugog svjetskog rata poput SAD-a i Rusije.

„Vjerujemo u međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Ali multilateralni sustav treba obnovu. UN će moći preživjeti samo ako predstavlja stvarnost“, izjavio je Sanchez na samitu nazvanom „U obranu demokracije“ koji se održava četvrti put.

Okružen državnicima iz zemalja poput Brazila, Meksika i Južne Afrike, čiji je gospodarski i politički utjecaj porastao zadnjih desetljeća, španjolski socijalist je poručio da je potreban „demokratskiji i reprezentitativniji UN“.

„Došlo je vrijeme da UN bude obnovljen i, zašto ne, da ga vodi žena“, izjavio je Sánchez.

Okupljeni, među kojima i donedavni predsjednik Čilea hrvatskog i katalonskog porijekla Gabriel Borić, upozorili su da je potrebno nanovo uspostaviti pravila kako neke zemlje ne bi mogle proizvoljno napadati druge kršeći međunarodno pravo.

"Vidimo napade na multilateralni sustav i opasnu normalizaciju upotrebe sile", upozorio je Sanchez misleći na Izrael, SAD i Rusiju.

Rekao je da bi trebalo "djelovati" prema onima koji žele "isprazniti demokraciju". "To je pravi rizik, da demokracija bude ispražnjena iznutra dok se napada izvana", dodao je.

Susret u Barceloni zbližio je Španjolsku i Meksiko, zemlje čiji je odnos bio prilično hladan sve dok nedavno španjolski kralj Felipe VI. nije javno priznao zlodjela španjolskih osvajača iz 15. stoljeća u tom dijelu svijeta.

"Ne postoji diplomatska kriza, nikada je nije ni bilo“, izjavila je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum po dolasku u Barcelonu. „Ono što je vrlo važno jest da se prizna snaga autohtonih naroda u našoj domovini", rekla je u obraćanju medijima. Ovo je njen prvi posjet Europi nakon što je u listopadu 2024. postala predsjednica.

Idući ovakav samit održat će se u upravo u Meksiku iduće godine.

Istovremeno je u Barceloni trajao povezani samit nazvan „Globalna progresivna mobilizacija“, u organizaciji političke platforme Socijalistička internacionala (SI).

Predsjednik katalonske vlade, socijalist Salvador Illa, otvorio je posljednju sesiju tog susreta u kojoj je pozvao na „razboritost“ pred onim što je nazvao „reakcionarnim valom“, misleći na uspon desnice i krajnje desnice. Poručio je okupljenima da se suoče s njim.

Na skupovima u Barceloni bio je i hrvatski političar Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik oporbenog SDP-a a također i albanski premijer Edi Rama.