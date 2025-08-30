VIDEO Novi ruski masovni napad dronovima na Ukrajinu

Prema službenim podacima, najmanje jedna osoba je poginula, a 22 su ranjene u napadima na jugoistoku, u regiji Zaporižje. Među ranjenima je i troje djece, napisao je na Telegramu guverner regije Ivan Fedorov. Oštećeno je četrnaest stambenih blokova i više od 40 kuća.

Zgrade su ostale bez opskrbe strujom i plinom, a Fedorov je naveo da je riječ o najmanje 12 napada različitim vrstama oružja. Rusija je proglasila aneksiju regije Zaporižje 2022., ali ne kontrolira je u potpunosti. Istoimeni regionalni glavni grad i dalje je pod ukrajinskom kontrolom.