SAD i Iran potpisali sporazum o završetku rata

Diplomatski izvor uključen u posredovanje naveo je da je ubrzanje procedure prvenstveno bilo motivirano željom da se pomorski promet normalizira prije planiranog sastanka u Švicarskoj.

Potpisivanje se prvotno trebalo održati u petak u Švicarskoj, no posljednjih dana vođeni su razgovori o ubrzavanju procesa kako bi sporazum što prije stupio na snagu. Izvori upoznati s pregovorima tvrde da su obje strane bile suglasne oko hitnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte i ukapljenog prirodnog plina, piše Axios.

Dodatni razlog za ranije potpisivanje mogla je biti i sve veća politička i medijska pozornost usmjerena na sadržaj memoranduma. Bijela kuća posljednjih je dana bila pod pritiskom da objavi tekst sporazuma, no izvor upoznat s pregovorima tvrdi da je upravo Iran inzistirao da dokument ostane povjerljiv do formalnog potpisivanja.

Američka administracija u srijedu je novinarima predstavila sadržaj sporazuma nakon višednevnih nagađanja o njegovim odredbama. U međuvremenu je i iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su se dvije strane dogovorile o elektroničkom potpisivanju dokumenta od strane predsjednika obiju država.

Unatoč tome, za petak je i dalje planiran sastanak američkog i iranskog izaslanstva u Švicarskoj. Američku stranu trebao bi predvoditi potpredsjednik JD Vance, dok će iransko izaslanstvo voditi predsjednik parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf. Očekuje se da će glavna tema razgovora biti pokretanje pregovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

Dodatnu nejasnoću u cijelu priču unijele su proturječne informacije o samom potpisivanju sporazuma. Jedan visoki dužnosnik američke administracije izjavio je da su memorandum još u nedjelju elektronički potpisali Trump, Vance i Ghalibaf. Međutim, diplomatski izvor uključen u pregovore tvrdi da do takvog potpisivanja nije došlo.

Drugi izvor upoznat s događajima navodi da je nedjeljni potpis postojao te da je aktualno potpisivanje zapravo predstavljalo svojevrsnu potvrdu ili 'drugo potpisivanje'. Zasad nije jasno zašto su bila potrebna dva odvojena postupka.

Prema dostupnim informacijama, Trump je najnoviji potpis na dokument stavio u srijedu tijekom službenog posjeta Francuskoj, za vrijeme večere kojoj je domaćin bio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Sporazum predstavlja prvi konkretan korak prema provedbi dogovora kojim bi se nakon višemjesečnog sukoba između SAD-a, Izraela i Irana stabilizirala situacija na Bliskom istoku te ponovno otvorio Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine energentima.