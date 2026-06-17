Trump o ubojstvu 175 djevojčica i nastavnika u Iranu: To nije nitko namjerno, u ratu se griješi

Reuters je prvi izvijestio da je interna vojna istraga američke vojske pokazala da su snage SAD-a vjerojatno odgovorne za smrtonosan napad u Minabu na jugu Irana. Pentagon je otada proširio istragu, no nije potvrdio bilo kakve preliminarne nalaze.

Pod istragom

U napadu 28. veljače, tijekom prvog dana sukoba, ubijeno je preko 175 djevojčica i nastavnika, prema iranskim dužnosnicima.

"To je pod istragom", kazao je Trump na tiskovnoj konferenciji na marginama samita skupine G7 u francuskom odmaralištu Evian-les-Bains, dodajući da se u ratu griješi.